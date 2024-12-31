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В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек - РИА Новости, 31.12.2024
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16:55 31.12.2024 (обновлено: 16:58 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/dtp-1992174169.html
В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек
В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек - РИА Новости, 31.12.2024
В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Ленинградской области, сообщила пожарно-спасательная служба муниципального... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T16:55:00+03:00
2024-12-31T16:58:00+03:00
ленинградская область
всеволожский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Ленинградской области, сообщила пожарно-спасательная служба муниципального образования "Агалатовское сельское поселение". ДТП произошло днем во вторник в деревне Вартемяги во Всеволожском районе Ленинградской области. "По прибытию установлено столкновение легкового автомобиля с автобусом... В результате ДТП погиб один человек, двое пострадало, среди них один ребенок", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры Ленинградской области, ДТП произошло с участием маршрутного автобуса № 436 и легкового автомобиля Datsun. В результате столкновения произошло возгорание легкового автомобиля и опрокидывание автобуса на бок. Всеволожская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам и причинам произошедшего, добавили в ведомстве.
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ленинградская область, всеволожский район, происшествия
Ленинградская область, Всеволожский район, Происшествия
В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек

В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек, двое пострадали

© Фото : ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское/ВКонтактеМесто ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области. 31 декабря 2024
Место ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области. 31 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское/ВКонтакте
Место ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области. 31 декабря 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Ленинградской области, сообщила пожарно-спасательная служба муниципального образования "Агалатовское сельское поселение".
ДТП произошло днем во вторник в деревне Вартемяги во Всеволожском районе Ленинградской области.
«
"По прибытию установлено столкновение легкового автомобиля с автобусом... В результате ДТП погиб один человек, двое пострадало, среди них один ребенок", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры Ленинградской области, ДТП произошло с участием маршрутного автобуса № 436 и легкового автомобиля Datsun. В результате столкновения произошло возгорание легкового автомобиля и опрокидывание автобуса на бок. Всеволожская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам и причинам произошедшего, добавили в ведомстве.
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Ленинградская областьВсеволожский районПроисшествия
 
 
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