https://ria.ru/20241231/dtp-1992174169.html

В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек

В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек - РИА Новости, 31.12.2024

В ДТП с автобусом в Ленинградской области погиб человек

Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Ленинградской области, сообщила пожарно-спасательная служба муниципального... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T16:55:00+03:00

2024-12-31T16:55:00+03:00

2024-12-31T16:58:00+03:00

ленинградская область

всеволожский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Ленинградской области, сообщила пожарно-спасательная служба муниципального образования "Агалатовское сельское поселение". ДТП произошло днем во вторник в деревне Вартемяги во Всеволожском районе Ленинградской области. "По прибытию установлено столкновение легкового автомобиля с автобусом... В результате ДТП погиб один человек, двое пострадало, среди них один ребенок", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры Ленинградской области, ДТП произошло с участием маршрутного автобуса № 436 и легкового автомобиля Datsun. В результате столкновения произошло возгорание легкового автомобиля и опрокидывание автобуса на бок. Всеволожская городская прокуратура организовала проверку по факту ДТП. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам и причинам произошедшего, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241230/rossijanka-1992047389.html

ленинградская область

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ленинградская область, всеволожский район, происшествия