https://ria.ru/20241231/drony-1992180602.html

На Украине назвали российские оптоволоконные FPV-дроны огромной проблемой

На Украине назвали российские оптоволоконные FPV-дроны огромной проблемой - РИА Новости, 31.12.2024

На Украине назвали российские оптоволоконные FPV-дроны огромной проблемой

Российские оптоволоконные FPV-дроны стали большой проблемой для ВСУ, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, его... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T18:15:00+03:00

2024-12-31T18:15:00+03:00

2024-12-31T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские оптоволоконные FPV-дроны стали большой проблемой для ВСУ, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, его слова приводит агентство РБК-Украина."Россияне массово пошли на использование дронов с кабелем. Это то, что называют оптоволокном. Да, это огромная сейчас для нас проблема", — сказал он.Буданов* пояснил, что такие аппараты невозможно остановить при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), так как "это ноу-хау и тренд этого года".Как заявляла 4 декабря глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская, западные компании, предоставляющие технологическую помощь ВСУ, не передают украинской стороне дорогостоящие технологии, опасаясь, что их "затрофеят" российские специалисты.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241231/oon-1992178068.html

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россия, украина, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире