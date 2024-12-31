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ООН: Украина не доказала законность действий по запрещению УПЦ - РИА Новости, 31.12.2024
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Религия
 
17:46 31.12.2024 (обновлено: 18:20 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/doklad-1992178572.html
ООН: Украина не доказала законность действий по запрещению УПЦ
ООН: Украина не доказала законность действий по запрещению УПЦ - РИА Новости, 31.12.2024
ООН: Украина не доказала законность действий по запрещению УПЦ
Украина не доказала необходимость и соразмерность своих действий, направленных на роспуск религиозных организаций, в том числе Украинской православной церкви... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T17:46:00+03:00
2024-12-31T18:20:00+03:00
религия
в мире
украина
оон
украинская православная церковь
черкассы
киев
владимир зеленский
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ЖЕНЕВА, 31 дек - РИА Новости. Украина не доказала необходимость и соразмерность своих действий, направленных на роспуск религиозных организаций, в том числе Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человек (УВКПЧ) а о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года.С 23 сентября на Украине вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ."Роспуск религиозной организации является серьезным ограничением, которое влияет на способность отдельных лиц исповедовать свою религию или убеждения вместе с другими и угрожает жизнеспособности сообщества в целом, что требует очень серьезных обоснований. Украина не продемонстрировала необходимость и соразмерность этой меры, например, не продемонстрировала, почему менее ограничительные меры, такие как меры, ограниченные конкретно лицами, ответственными за правонарушения, не были бы достаточными", - сказано в документе."Кроме того, в поправках говорится, что религиозная организация должна быть распущена, если ее "уполномоченные лица" признаны виновными в различных преступлениях, в том числе против национальной безопасности, или если организация причастна к "неоднократным фактам" распространения "пропаганды идеологии русского мира", расплывчатые термины, которые не дают правильного представления о том, что требует закон. Эти положения могут повлечь за собой ответственность целых религиозных общин за поведение конкретных людей. Кроме того, слишком широкая и двусмысленная формулировка может поставить под угрозу право на свободу выражения мнений", - считают в ООН.В документе также уточняется, что УВКПЧ продолжает отслеживать реакцию Киева на "инциденты", произошедшие 17 октября 2024 года в соборе УПЦ собора в Черкассах.Семнадцатого октября сторонники ПЦУ со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие, у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа. Настоятеля собора митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Также был госпитализирован пожилой инок Нектарий, которому пробили голову. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
https://ria.ru/20241215/zakharova-1989336329.html
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в мире, украина, оон, украинская православная церковь, черкассы, киев, владимир зеленский, верховная рада украины
Религия, В мире, Украина, ООН, Украинская православная церковь, Черкассы, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
ООН: Украина не доказала законность действий по запрещению УПЦ

ООН: Украина не доказала законность своих действий, направленных на запрет УПЦ

© Фото : СБУСотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 дек - РИА Новости. Украина не доказала необходимость и соразмерность своих действий, направленных на роспуск религиозных организаций, в том числе Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человек (УВКПЧ) а о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года.
С 23 сентября на Украине вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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"Роспуск религиозной организации является серьезным ограничением, которое влияет на способность отдельных лиц исповедовать свою религию или убеждения вместе с другими и угрожает жизнеспособности сообщества в целом, что требует очень серьезных обоснований. Украина не продемонстрировала необходимость и соразмерность этой меры, например, не продемонстрировала, почему менее ограничительные меры, такие как меры, ограниченные конкретно лицами, ответственными за правонарушения, не были бы достаточными", - сказано в документе.
"Кроме того, в поправках говорится, что религиозная организация должна быть распущена, если ее "уполномоченные лица" признаны виновными в различных преступлениях, в том числе против национальной безопасности, или если организация причастна к "неоднократным фактам" распространения "пропаганды идеологии русского мира", расплывчатые термины, которые не дают правильного представления о том, что требует закон. Эти положения могут повлечь за собой ответственность целых религиозных общин за поведение конкретных людей. Кроме того, слишком широкая и двусмысленная формулировка может поставить под угрозу право на свободу выражения мнений", - считают в ООН.
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В документе также уточняется, что УВКПЧ продолжает отслеживать реакцию Киева на "инциденты", произошедшие 17 октября 2024 года в соборе УПЦ собора в Черкассах.
Семнадцатого октября сторонники ПЦУ со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие, у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа. Настоятеля собора митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Также был госпитализирован пожилой инок Нектарий, которому пробили голову. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
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