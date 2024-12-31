ООН: Украина не доказала законность действий по запрещению УПЦ
ООН: Украина не доказала законность своих действий, направленных на запрет УПЦ
© Фото : СБУСотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ)
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 дек - РИА Новости. Украина не доказала необходимость и соразмерность своих действий, направленных на роспуск религиозных организаций, в том числе Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человек (УВКПЧ) а о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года.
С 23 сентября на Украине вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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"Роспуск религиозной организации является серьезным ограничением, которое влияет на способность отдельных лиц исповедовать свою религию или убеждения вместе с другими и угрожает жизнеспособности сообщества в целом, что требует очень серьезных обоснований. Украина не продемонстрировала необходимость и соразмерность этой меры, например, не продемонстрировала, почему менее ограничительные меры, такие как меры, ограниченные конкретно лицами, ответственными за правонарушения, не были бы достаточными", - сказано в документе.
"Кроме того, в поправках говорится, что религиозная организация должна быть распущена, если ее "уполномоченные лица" признаны виновными в различных преступлениях, в том числе против национальной безопасности, или если организация причастна к "неоднократным фактам" распространения "пропаганды идеологии русского мира", расплывчатые термины, которые не дают правильного представления о том, что требует закон. Эти положения могут повлечь за собой ответственность целых религиозных общин за поведение конкретных людей. Кроме того, слишком широкая и двусмысленная формулировка может поставить под угрозу право на свободу выражения мнений", - считают в ООН.
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Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
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