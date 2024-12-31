https://ria.ru/20241231/dengi-1992121779.html

Исследование показало, на что тратят деньги россияне в Новый Год

Исследование показало, на что тратят деньги россияне в Новый Год - РИА Новости, 31.12.2024

Исследование показало, на что тратят деньги россияне в Новый Год

Россияне в новогодний период чаще всего покупают продукты; при этом 1 января траты падают, но покупка продуктов остается в лидерах, и увеличиваются траты на... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T03:17:00+03:00

2024-12-31T03:17:00+03:00

2024-12-31T03:17:00+03:00

новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россияне в новогодний период чаще всего покупают продукты; при этом 1 января траты падают, но покупка продуктов остается в лидерах, и увеличиваются траты на развлечения, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВТБ. "Россияне чаще всего в новогодний период (28 декабря - 1 января) тратят деньги на покупку продуктов. В топ-3 востребованных категорий входят также товары для дома и транспортные расходы", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на данные ВТБ и аналитического сервиса "Продажи.рф" (работает в партнерстве с "Первым ОФД", который входит в группу ВТБ). "1 января мы видим естественное снижение клиентской активности, активность и по покупкам, и по переводам падает ниже среднемесячной… Покупательская активность сокращается, тем не менее, на первом месте также остаются покупки продуктов питания. Чуть меньше составляют траты на транспорт, рестораны и кафе. В этот период значительно увеличиваются траты на развлечения", - рассказали также в банке. Там отметили, что клиенты предпочитают совершать предновогодние покупки 28-30 декабря. В прошлом году 31 декабря в топ-10 категорий по объемам продаж вошли хлебобулочные изделия, газированные напитки, бакалея и консервы, питьевая вода, транспортные расходы, соки и нектары, корм для кошек, кондитерские изделия и конфеты, яйца и сыр. По сравнению с 2022 годом состав первой десятки категорий не изменился. В банке также отметили, что несмотря на праздники, даже 31 декабря россияне не перестают брать кредиты, открывать депозиты, новые карты и счета. В последний день года незначительно снижается количество онлайн-платежей (оплата сотовой связи, услуг ЖКХ, налогов, штрафов и т.д.) и немного растет количество онлайн-переводов. При этом в сервисе "ВТБ.Чаевые+" ожидают, что в предновогодние и посленовогодние дни средний размер чаевых вырастет на 20 п.п. и составит около 500 рублей. По данным сервиса, в ноябре средний размер чаевых составил 416 рублей, а в среднем по декабрю ожидается 450 рублей. "В прошлом году рекордная сумма чаевых, оставленных клиентом в ресторане, в предновогодний период составила 78 810 рублей - 24% от счета", - рассказали в сервисе.

https://ria.ru/20241224/rossijane-1990921005.html

https://ria.ru/20241224/alkogol-1990921663.html

https://ria.ru/20241223/opros-1990765669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новый год