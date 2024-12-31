https://ria.ru/20241231/ded-moroz-1992124644.html

Дед Мороз рассказал, что делает летом

Дед Мороз рассказал, что делает летом - РИА Новости, 31.12.2024

Дед Мороз рассказал, что делает летом

Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что летом у него много дел - он читает письма, гуляет по лесу и варит варенье. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T05:28:00+03:00

2024-12-31T05:28:00+03:00

2024-12-31T05:28:00+03:00

общество

дед мороз

новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Московский Дед Мороз сообщил в интервью РИА Новости, что летом у него много дел - он читает письма, гуляет по лесу и варит варенье. "Дел у меня много. Во-первых, писем приходит много, все их надо прочитать, обработать. Есть возможность погулять по лесу, съездить к друзьям, покататься на лодочках, у нас в Кузьминских прудах ой какая лодочная станция! Вот такая! Приглашаю всех", - рассказал Дед Мороз, отвечая на вопрос, что он делал летом. Собеседник агентства добавил, что также любит варить варенье. "Часто задают такой вопрос: какое дедушка любит варенье? Не все догадываются. А я, ладно, скажу, так и быть. Я люблю самое главное - вкусное, а уже потом смотрю на разные предпочтения тех или иных продуктов", - сказал Дед Мороз.

https://ria.ru/20241229/moroz-1991952456.html

https://ria.ru/20241230/podarki-1992040180.html

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общество, дед мороз, новый год