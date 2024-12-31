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Над территорией России за ночь сбили 68 украинских беспилотников - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:22 31.12.2024 (обновлено: 09:15 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/bespilotniki-1992128547.html
Над территорией России за ночь сбили 68 украинских беспилотников
Над территорией России за ночь сбили 68 украинских беспилотников - РИА Новости, 31.12.2024
Над территорией России за ночь сбили 68 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 68 украинских беспилотников, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T07:22:00+03:00
2024-12-31T09:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
краснодарский край
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 68 украинских беспилотников, рассказали в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.Как уточняется, 25 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 17 над Крымом, еще 11 дронов уничтожили над территорией Краснодарского края.Кроме того, десять беспилотников сбили над Смоленской областью, два над Тверской и по одному над Ростовской, Курской и Калужской областями.Глава Смоленской области Василий Анохин ранее сообщил, что ПВО подавила атаку украинских БПЛА в Ярцевском районе, на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника разлилось топливо и загорелись ГСМ.В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки БПЛА и морских дронов ВСУ в акватории Черного моря.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241230/mid-1992104506.html
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россия, брянская область, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Краснодарский край
Над территорией России за ночь сбили 68 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью сбили 68 БПЛА ВСУ в восьми регионах России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 68 украинских беспилотников, рассказали в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
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МИД отреагировал на атаку беспилотника на больницу в Алешках
Вчера, 19:52
Как уточняется, 25 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 17 над Крымом, еще 11 дронов уничтожили над территорией Краснодарского края.
Кроме того, десять беспилотников сбили над Смоленской областью, два над Тверской и по одному над Ростовской, Курской и Калужской областями.
Глава Смоленской области Василий Анохин ранее сообщил, что ПВО подавила атаку украинских БПЛА в Ярцевском районе, на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника разлилось топливо и загорелись ГСМ.
В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки БПЛА и морских дронов ВСУ в акватории Черного моря.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьКраснодарский край
 
 
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