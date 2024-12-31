https://ria.ru/20241231/bespilotniki-1992128547.html

Над территорией России за ночь сбили 68 украинских беспилотников

Над территорией России за ночь сбили 68 украинских беспилотников - РИА Новости, 31.12.2024

Над территорией России за ночь сбили 68 украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 68 украинских беспилотников, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T07:22:00+03:00

2024-12-31T07:22:00+03:00

2024-12-31T09:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

брянская область

краснодарский край

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили за прошедшую ночь 68 украинских беспилотников, рассказали в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.Как уточняется, 25 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 17 над Крымом, еще 11 дронов уничтожили над территорией Краснодарского края.Кроме того, десять беспилотников сбили над Смоленской областью, два над Тверской и по одному над Ростовской, Курской и Калужской областями.Глава Смоленской области Василий Анохин ранее сообщил, что ПВО подавила атаку украинских БПЛА в Ярцевском районе, на территории нефтебазы после падения обломков беспилотника разлилось топливо и загорелись ГСМ.В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки БПЛА и морских дронов ВСУ в акватории Черного моря.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20241230/mid-1992104506.html

https://ria.ru/20241231/vzryv-1992123277.html

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брянская область

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россия, брянская область, краснодарский край