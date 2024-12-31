https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992119443.html

В Севастополе отразили атаку украинских надводных беспилотников

В Севастополе отразили атаку украинских надводных беспилотников - РИА Новости, 31.12.2024

В Севастополе отразили атаку украинских надводных беспилотников

Российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников, предварительно, уничтожен один безэкипажный катер, сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T01:34:00+03:00

2024-12-31T01:34:00+03:00

2024-12-31T01:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников, предварительно, уничтожен один безэкипажный катер, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожен один БЭК", — написал он в своем Telegram-канале.Позднее губернатор уточнил, что отражение атаки продолжается, над морем сбиты несколько воздушных целей, вдали от берега уничтожили еще один морской дрон.Ранее Развозжаев сообщил об уничтожении в акватории Черного моря двух украинских БПЛА.Украина постоянно пытается атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Системы ПВО отражают большинство атак.

https://ria.ru/20241230/vsu-1992088578.html

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безопасность, севастополь, вооруженные силы рф