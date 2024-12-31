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В Севастополе отразили атаку украинских надводных беспилотников - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:34 31.12.2024 (обновлено: 01:50 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/bespilotnik-1992119443.html
В Севастополе отразили атаку украинских надводных беспилотников
В Севастополе отразили атаку украинских надводных беспилотников - РИА Новости, 31.12.2024
В Севастополе отразили атаку украинских надводных беспилотников
Российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников, предварительно, уничтожен один безэкипажный катер, сообщил губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T01:34:00+03:00
2024-12-31T01:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников, предварительно, уничтожен один безэкипажный катер, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожен один БЭК", — написал он в своем Telegram-канале.Позднее губернатор уточнил, что отражение атаки продолжается, над морем сбиты несколько воздушных целей, вдали от берега уничтожили еще один морской дрон.Ранее Развозжаев сообщил об уничтожении в акватории Черного моря двух украинских БПЛА.Украина постоянно пытается атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Системы ПВО отражают большинство атак.
https://ria.ru/20241230/vsu-1992088578.html
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безопасность, севастополь, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Вооруженные силы РФ
В Севастополе отразили атаку украинских надводных беспилотников

Развожаев: ВС России отразили атаку надводных беспилотников ВСУ и уничтожили БЭК

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников, предварительно, уничтожен один безэкипажный катер, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«
"Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации, уничтожен один БЭК", — написал он в своем Telegram-канале.
Позднее губернатор уточнил, что отражение атаки продолжается, над морем сбиты несколько воздушных целей, вдали от берега уничтожили еще один морской дрон.
Ранее Развозжаев сообщил об уничтожении в акватории Черного моря двух украинских БПЛА.
Украина постоянно пытается атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Системы ПВО отражают большинство атак.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольВооруженные силы РФ
 
 
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