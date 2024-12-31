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В Берлине вооруженный ножом сириец ранил двух прохожих - РИА Новости, 31.12.2024
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20:37 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/berlin-1992188846.html
В Берлине вооруженный ножом сириец ранил двух прохожих
В Берлине вооруженный ножом сириец ранил двух прохожих - РИА Новости, 31.12.2024
В Берлине вооруженный ножом сириец ранил двух прохожих
В берлинском районе Шарлоттенбург вооруженный ножом гражданин Сирии ранил двух прохожих, мужчина задержан, говорится в сообщении полиции на официальном портале... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T20:37:00+03:00
2024-12-31T20:37:00+03:00
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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. В берлинском районе Шарлоттенбург вооруженный ножом гражданин Сирии ранил двух прохожих, мужчина задержан, говорится в сообщении полиции на официальном портале Берлина. По данным правоохранителей, инцидент произошел в супермаркете столичного района Шарлоттенбург и оценивается, как попытка убийства. Гражданин Сирии, зарегистрированный в Швеции, взял с прилавков магазина нож и нанес колото-резаные раны двум мужчинам. Где именно произошло нападение, не указывается. Нападавший задержан. Один из пострадавших после оказания медицинской помощи отпущен домой, второй находится в больнице. По оценке полиции, у нападавшего наличествуют признаки психического заболевания. Начато расследование.
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в мире, здоровье - общество, сирия, берлин (город), швеция
В мире, Здоровье - Общество, Сирия, Берлин (город), Швеция
В Берлине вооруженный ножом сириец ранил двух прохожих

Сириец ранил ножом двух прохожих в супермаркете в Берлине, нападавшего задержали

© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. В берлинском районе Шарлоттенбург вооруженный ножом гражданин Сирии ранил двух прохожих, мужчина задержан, говорится в сообщении полиции на официальном портале Берлина.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в супермаркете столичного района Шарлоттенбург и оценивается, как попытка убийства. Гражданин Сирии, зарегистрированный в Швеции, взял с прилавков магазина нож и нанес колото-резаные раны двум мужчинам. Где именно произошло нападение, не указывается. Нападавший задержан.
Один из пострадавших после оказания медицинской помощи отпущен домой, второй находится в больнице.
По оценке полиции, у нападавшего наличествуют признаки психического заболевания. Начато расследование.
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В миреЗдоровье - ОбществоСирияБерлин (город)Швеция
 
 
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