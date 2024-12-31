https://ria.ru/20241231/berlin-1992188846.html

В Берлине вооруженный ножом сириец ранил двух прохожих

В Берлине вооруженный ножом сириец ранил двух прохожих - РИА Новости, 31.12.2024

В Берлине вооруженный ножом сириец ранил двух прохожих

В берлинском районе Шарлоттенбург вооруженный ножом гражданин Сирии ранил двух прохожих, мужчина задержан, говорится в сообщении полиции на официальном портале... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T20:37:00+03:00

2024-12-31T20:37:00+03:00

2024-12-31T20:37:00+03:00

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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. В берлинском районе Шарлоттенбург вооруженный ножом гражданин Сирии ранил двух прохожих, мужчина задержан, говорится в сообщении полиции на официальном портале Берлина. По данным правоохранителей, инцидент произошел в супермаркете столичного района Шарлоттенбург и оценивается, как попытка убийства. Гражданин Сирии, зарегистрированный в Швеции, взял с прилавков магазина нож и нанес колото-резаные раны двум мужчинам. Где именно произошло нападение, не указывается. Нападавший задержан. Один из пострадавших после оказания медицинской помощи отпущен домой, второй находится в больнице. По оценке полиции, у нападавшего наличествуют признаки психического заболевания. Начато расследование.

https://ria.ru/20240828/germaniya-1968929626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, сирия, берлин (город), швеция