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В Берлине вооруженный ножом сириец ранил двух прохожих
В Берлине вооруженный ножом сириец ранил двух прохожих - РИА Новости, 31.12.2024
В Берлине вооруженный ножом сириец ранил двух прохожих
В берлинском районе Шарлоттенбург вооруженный ножом гражданин Сирии ранил двух прохожих, мужчина задержан, говорится в сообщении полиции на официальном портале... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T20:37:00+03:00
2024-12-31T20:37:00+03:00
2024-12-31T20:37:00+03:00
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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. В берлинском районе Шарлоттенбург вооруженный ножом гражданин Сирии ранил двух прохожих, мужчина задержан, говорится в сообщении полиции на официальном портале Берлина. По данным правоохранителей, инцидент произошел в супермаркете столичного района Шарлоттенбург и оценивается, как попытка убийства. Гражданин Сирии, зарегистрированный в Швеции, взял с прилавков магазина нож и нанес колото-резаные раны двум мужчинам. Где именно произошло нападение, не указывается. Нападавший задержан. Один из пострадавших после оказания медицинской помощи отпущен домой, второй находится в больнице. По оценке полиции, у нападавшего наличествуют признаки психического заболевания. Начато расследование.
https://ria.ru/20240828/germaniya-1968929626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, сирия, берлин (город), швеция
В мире, Здоровье - Общество, Сирия, Берлин (город), Швеция
В Берлине вооруженный ножом сириец ранил двух прохожих
Сириец ранил ножом двух прохожих в супермаркете в Берлине, нападавшего задержали