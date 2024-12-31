Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электричества из-за аварии
Primera Hora: авария оставила без света более миллиона человек в Пуэрто-Рико
© Getty Images / Jose JimenezВид на Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
© Getty Images / Jose Jimenez
Вид на Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Более миллиона человек остались без электричества в Пуэрто-Рико в результате аварии на одной из электростанций острова, сообщило местное издание Primera Hora.
По данным издания, авария произошла утром.
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"В 8.05 утра (15.05 мск) число абонентов, оставшихся без электричества, насчитывалось 1 284 653 человека, что составляет 87,50% от общего числа абонентов, 1 468 223 человек", - отмечает издание.
Местная энергетическая компания LUMA Energy подтвердила факт отключения электричества в своем профиле в соцсети X и отметила, что ведутся работы по устранению проблемы.
Другая газета Пуэрто-Рико Nuevo Dia передает со ссылкой на представителя другой энергетической компании Genera PR Ивана Баэза, что, по предварительной информации, причиной аварии стал сбой в распределительной установке LUMA Energy на 230 тысяч вольт, который вызвал цепную реакцию. После этого несколько электростанций острова вышли из строя.
Как сообщила позднее местная энергетическая компания LUMA Energy, восстановление подачи электроэнергии займет от 24 до 48 часов.
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