https://ria.ru/20241231/avariya-1992188251.html

Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электричества из-за аварии

Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электричества из-за аварии - РИА Новости, 31.12.2024

Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электричества из-за аварии

Более миллиона человек остались без электричества в Пуэрто-Рико в результате аварии на одной из электростанций острова, сообщило местное издание Primera Hora. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T20:27:00+03:00

2024-12-31T20:27:00+03:00

2024-12-31T20:47:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Более миллиона человек остались без электричества в Пуэрто-Рико в результате аварии на одной из электростанций острова, сообщило местное издание Primera Hora. По данным издания, авария произошла утром. "В 8.05 утра (15.05 мск) число абонентов, оставшихся без электричества, насчитывалось 1 284 653 человека, что составляет 87,50% от общего числа абонентов, 1 468 223 человек", - отмечает издание. Местная энергетическая компания LUMA Energy подтвердила факт отключения электричества в своем профиле в соцсети X и отметила, что ведутся работы по устранению проблемы. Другая газета Пуэрто-Рико Nuevo Dia передает со ссылкой на представителя другой энергетической компании Genera PR Ивана Баэза, что, по предварительной информации, причиной аварии стал сбой в распределительной установке LUMA Energy на 230 тысяч вольт, который вызвал цепную реакцию. После этого несколько электростанций острова вышли из строя.Как сообщила позднее местная энергетическая компания LUMA Energy, восстановление подачи электроэнергии займет от 24 до 48 часов.

https://ria.ru/20241222/elektrichestvo-1990673213.html

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Станислав Ванд

в мире, пуэрто-рико