Ливанская армия начала развертывание сил на границе с Израилем
Ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем
© AP Photo / Bilal HusseinЛиванский военнослужащий в районе границы с Израилем
© AP Photo / Bilal Hussein
Ливанский военнослужащий в районе границы с Израилем. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 31 дек - РИА Новости. Ливанская армия армия начала развертывание своих сил в поселении Шамаа на границе с Израилем после обустройства позиций вокруг населенного пункта, сообщается в заявлении армии Ливана.
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Согласно коммюнике, закрепление в Шамаа проходит параллельно выводу израильских сил с данной территории Ливана после серии переговоров, инициированных комиссией по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем.
Отмечается, что на предстоящем этапе в ближайшие дни инженерные подразделения проведут зачистку населенного пункта от неразорвавшихся снарядов и установленных мин.
До недавнего времени ливанское поселение Шамаа было занято израильской армией, которая, находясь там, уничтожала транспортную систему и гражданскую инфраструктуру, не разрешая местным жителям вернутся в свои дома после вступления в силу режима прекращения огня.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
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