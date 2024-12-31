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Ливанская армия начала развертывание сил на границе с Израилем - РИА Новости, 31.12.2024
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19:40 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/armija-1992186262.html
Ливанская армия начала развертывание сил на границе с Израилем
Ливанская армия начала развертывание сил на границе с Израилем - РИА Новости, 31.12.2024
Ливанская армия начала развертывание сил на границе с Израилем
Ливанская армия армия начала развертывание своих сил в поселении Шамаа на границе с Израилем после обустройства позиций вокруг населенного пункта, сообщается в... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T19:40:00+03:00
2024-12-31T19:40:00+03:00
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БЕЙРУТ, 31 дек - РИА Новости. Ливанская армия армия начала развертывание своих сил в поселении Шамаа на границе с Израилем после обустройства позиций вокруг населенного пункта, сообщается в заявлении армии Ливана. "Ливанская армия закрепилась во вторник вокруг населенного пункта Шамаа в управе Тир на юге Ливана в координации со временными силами ООН (UNIFIL) и начала развертывание в самом поселении в рамках усиления своего присутствия в данном районе", - говорится в заявлении, распространенном во вторник. Согласно коммюнике, закрепление в Шамаа проходит параллельно выводу израильских сил с данной территории Ливана после серии переговоров, инициированных комиссией по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем. Отмечается, что на предстоящем этапе в ближайшие дни инженерные подразделения проведут зачистку населенного пункта от неразорвавшихся снарядов и установленных мин. До недавнего времени ливанское поселение Шамаа было занято израильской армией, которая, находясь там, уничтожала транспортную систему и гражданскую инфраструктуру, не разрешая местным жителям вернутся в свои дома после вступления в силу режима прекращения огня. В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
https://ria.ru/20241031/izrail-1981022326.html
https://ria.ru/20241226/livan-1991490092.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ливанская армия начала развертывание сил на границе с Израилем

Ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем

© AP Photo / Bilal HusseinЛиванский военнослужащий в районе границы с Израилем
Ливанский военнослужащий в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Ливанский военнослужащий в районе границы с Израилем. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 31 дек - РИА Новости. Ливанская армия армия начала развертывание своих сил в поселении Шамаа на границе с Израилем после обустройства позиций вокруг населенного пункта, сообщается в заявлении армии Ливана.
«
"Ливанская армия закрепилась во вторник вокруг населенного пункта Шамаа в управе Тир на юге Ливана в координации со временными силами ООН (UNIFIL) и начала развертывание в самом поселении в рамках усиления своего присутствия в данном районе", - говорится в заявлении, распространенном во вторник.
Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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31 октября 2024, 00:17
Согласно коммюнике, закрепление в Шамаа проходит параллельно выводу израильских сил с данной территории Ливана после серии переговоров, инициированных комиссией по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем.
Отмечается, что на предстоящем этапе в ближайшие дни инженерные подразделения проведут зачистку населенного пункта от неразорвавшихся снарядов и установленных мин.
До недавнего времени ливанское поселение Шамаа было занято израильской армией, которая, находясь там, уничтожала транспортную систему и гражданскую инфраструктуру, не разрешая местным жителям вернутся в свои дома после вступления в силу режима прекращения огня.
В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
Военнослужащие ливанской армии - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Ливанская армия усилила позиции на юге страны в ответ на вторжение Израиля
26 декабря 2024, 16:23
 
В миреЛиванИзраильБейрутООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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