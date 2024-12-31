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Наступление Нового 2025 года в городах России по московскому времени

Наступление Нового 2025 года в городах России по московскому времени - РИА Новости, 31.12.2024

Наступление Нового 2025 года в городах России по московскому времени

В городах России Новый год наступает в разное время в зависимости от 11 часовых поясов, на которых располагается территория страны. РИА Новости, 31.12.2024

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В городах России Новый год наступает в разное время в зависимости от 11 часовых поясов, на которых располагается территория страны. В Москве 31 декабря 2024 года, 15 часовНовый год наступает в Анадыре и Петропавловске-Камчатском.В Москве 31 декабря 2024 года, 16 часовНовый год наступает в Магадане, Северо-Курильске, Южно-Сахалинске.В Москве 31 декабря 2024 года, 17 часовНовый год наступает в Биробиджане, Верхоянске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Находке, Хабаровске, Уссурийске.В Москве 31 декабря 2024 года, 18 часовНовый год наступает в Благовещенске, Мирном, Тикси, Тынде, Чите, Якутске.В Москве 31 декабря 2024 года, 19 часовНовый год наступает в Ангарске, Братске, Иркутске, Улан-Удэ.В Москве 31 декабря 2024 года, 20 часовНовый год наступает в Абакане, Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске, Дудинке, Кемерове, Красноярске, Кызыле, Новокузнецке, Новосибирске, Норильске, Томске, Хатанге.В Москве 31 декабря 2024 года, 21 часНовый год наступает в Омске.В Москве 31 декабря 2024 года, 22 часаНовый год наступает в Березниках, Екатеринбурге, Каменск-Уральском, Кудымкаре, Кургане, Магнитогорске, Миассе, Нефтекамске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нижнем Тагиле, Новом Уренгое, Ноябрьске, Оренбурге, Орске, Перми, Салавате, Салехарде, Стерлитамаке, Сургуте, Тюмени, Уфе, Ханты-Мансийске, Челябинске.В Москве 31 декабря 2024 года, 23 часаНовый год наступает в Астрахани, Ижевске, Самаре, Саратове, Сызрани, Тольятти, Ульяновске.В Москве 31 декабря 2024 года, 24 часаНовый год отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Грозном, Донецке, Иванове, Йошкар-Оле, Казани, Калуге, Кирове, Костроме, Краснодаре, Курске, Липецке, Луганске, Магасе, Майкопе, Мариуполе, Махачкале, Мелитополе, Мурманске, Набережных Челнах, Назрани, Нальчике, Нарьян-Маре, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Новочебоксарске, Новочеркасске, Орле, Пензе, Петрозаводске, Пскове, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Рязани, Саранске, Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре, Таганроге, Тамбове, Твери, Туле, Чебоксарах, Череповце, Черкесске, Элисте, Ярославле.В Москве 1 января 2025 года, 1 часНовый год наступает в Калининграде.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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