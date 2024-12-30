Американский журналист рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс из США
Журналист Хинкл: американские коммунисты направили гумпомощь в Донбасс
© Jackson Hinkle/XПредставители Американской коммунистической партии направили в Донбасс 55 коробок с гуманитарной помощью
© Jackson Hinkle/X
Представители Американской коммунистической партии направили в Донбасс 55 коробок с гуманитарной помощью
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Представители Американской коммунистической партии (АКП), направившие в Донбасс 55 коробок с гуманитарной помощью, стремятся помочь жителям Донбасса сдержать агрессию НАТО, рассказал РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
По словам собеседника, от АКП на Донбасс были направлены 55 коробок с гуманитарной помощью, включавшей сухое молоко, детские игрушки, подарки на Новый год, мясные консервы, медикаменты.
"Все дело в том, что мы, коммунисты, полностью поддерживаем специальную военную операцию. Мы не представляем, каково годами жить в условиях войны. На Донбассе есть дети, которые никогда не знали мира. Наш вклад не очень большой, но мы хотим предпринять все, что можем с нашими ресурсами, чтобы сделать жизни людей там лучше и помочь им в борьбе с агрессией НАТО", - сказал собеседник.
Он добавил, что АКП при отправке гумпомощи действовала вместе с КПРФ, которая выполняет такие поставки регулярно. Американская коммунистическая партия, вероятно, попытается к этому присоединиться в будущем, допустил Хинкл. По его словам, Россия в прошлом неоднократно помогала США, в том числе в годы американской гражданской войны, и нынешнюю ситуацию в АКП воспринимают как возможность отблагодарить Россию.