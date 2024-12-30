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Американский журналист рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс из США - РИА Новости, 30.12.2024
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12:42 30.12.2024 (обновлено: 14:26 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/zhurnalist-1992064520.html
Американский журналист рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс из США
Американский журналист рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс из США - РИА Новости, 30.12.2024
Американский журналист рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс из США
Представители Американской коммунистической партии (АКП), направившие в Донбасс 55 коробок с гуманитарной помощью, стремятся помочь жителям Донбасса сдержать... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:42:00+03:00
2024-12-30T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
сша
джексон хинкл
нато
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Представители Американской коммунистической партии (АКП), направившие в Донбасс 55 коробок с гуманитарной помощью, стремятся помочь жителям Донбасса сдержать агрессию НАТО, рассказал РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. По словам собеседника, от АКП на Донбасс были направлены 55 коробок с гуманитарной помощью, включавшей сухое молоко, детские игрушки, подарки на Новый год, мясные консервы, медикаменты. "Все дело в том, что мы, коммунисты, полностью поддерживаем специальную военную операцию. Мы не представляем, каково годами жить в условиях войны. На Донбассе есть дети, которые никогда не знали мира. Наш вклад не очень большой, но мы хотим предпринять все, что можем с нашими ресурсами, чтобы сделать жизни людей там лучше и помочь им в борьбе с агрессией НАТО", - сказал собеседник. Он добавил, что АКП при отправке гумпомощи действовала вместе с КПРФ, которая выполняет такие поставки регулярно. Американская коммунистическая партия, вероятно, попытается к этому присоединиться в будущем, допустил Хинкл. По его словам, Россия в прошлом неоднократно помогала США, в том числе в годы американской гражданской войны, и нынешнюю ситуацию в АКП воспринимают как возможность отблагодарить Россию.
https://ria.ru/20241230/bronetekhnika-1992042741.html
https://ria.ru/20241230/spetsoperatsiya-1992039879.html
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донбасс, россия, сша, джексон хинкл, нато, кпрф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, США, Джексон Хинкл, НАТО, КПРФ
Американский журналист рассказал о поставках гумпомощи в Донбасс из США

Журналист Хинкл: американские коммунисты направили гумпомощь в Донбасс

© Jackson Hinkle/XПредставители Американской коммунистической партии направили в Донбасс 55 коробок с гуманитарной помощью
Представители Американской коммунистической партии направили в Донбасс 55 коробок с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Jackson Hinkle/X
Представители Американской коммунистической партии направили в Донбасс 55 коробок с гуманитарной помощью
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Представители Американской коммунистической партии (АКП), направившие в Донбасс 55 коробок с гуманитарной помощью, стремятся помочь жителям Донбасса сдержать агрессию НАТО, рассказал РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
По словам собеседника, от АКП на Донбасс были направлены 55 коробок с гуманитарной помощью, включавшей сухое молоко, детские игрушки, подарки на Новый год, мясные консервы, медикаменты.
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"Все дело в том, что мы, коммунисты, полностью поддерживаем специальную военную операцию. Мы не представляем, каково годами жить в условиях войны. На Донбассе есть дети, которые никогда не знали мира. Наш вклад не очень большой, но мы хотим предпринять все, что можем с нашими ресурсами, чтобы сделать жизни людей там лучше и помочь им в борьбе с агрессией НАТО", - сказал собеседник.
Он добавил, что АКП при отправке гумпомощи действовала вместе с КПРФ, которая выполняет такие поставки регулярно. Американская коммунистическая партия, вероятно, попытается к этому присоединиться в будущем, допустил Хинкл. По его словам, Россия в прошлом неоднократно помогала США, в том числе в годы американской гражданской войны, и нынешнюю ситуацию в АКП воспринимают как возможность отблагодарить Россию.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияСШАДжексон ХинклНАТОКПРФ
 
 
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