https://ria.ru/20241230/zelenskij-1992111141.html

Зеленский уволил двух чиновников

Зеленский уволил двух чиновников - РИА Новости, 30.12.2024

Зеленский уволил двух чиновников

Владимир Зеленский уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина,... РИА Новости, 30.12.2024

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2024-12-30T21:45:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина, свидетельствуют указы, опубликованные на сайте Зеленского. Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал в субботу, что кабмин Украины согласовал увольнение Кравченко и Пронина. "Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа. Следующим указом Зеленский уволил главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина. Причины увольнений не указываются. Украинский депутат Ярослав Железняк в понедельник сообщал, что Кравченко якобы будет назначен на должность исполняющего обязанности главы налоговой службы, а Пронин – главой министерства финансов. Ранее украинское Radio NV со ссылкой на свои источники сообщало, что Кравченко станет новым генеральным прокурором вместо уволенного Андрея Костина. В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 20 декабря заявлял, что экс-генпрокурора Украины Андрея Костина хотят назначить послом в Нидерландах в рамках готовящихся масштабных кадровых перестановок в МИД Украины.

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991650718.html

https://ria.ru/20241225/posol-1991339125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, нидерланды, руслан кравченко, владимир зеленский, андрей костин (банкир), верховная рада украины, киевская областная государственная администрация