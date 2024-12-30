https://ria.ru/20241230/zelenskij-1992111141.html
Зеленский уволил двух чиновников
Зеленский уволил двух чиновников - РИА Новости, 30.12.2024
Зеленский уволил двух чиновников
Владимир Зеленский уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина,... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T21:45:00+03:00
2024-12-30T21:45:00+03:00
2024-12-30T21:45:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина, свидетельствуют указы, опубликованные на сайте Зеленского. Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал в субботу, что кабмин Украины согласовал увольнение Кравченко и Пронина. "Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа. Следующим указом Зеленский уволил главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина. Причины увольнений не указываются. Украинский депутат Ярослав Железняк в понедельник сообщал, что Кравченко якобы будет назначен на должность исполняющего обязанности главы налоговой службы, а Пронин – главой министерства финансов. Ранее украинское Radio NV со ссылкой на свои источники сообщало, что Кравченко станет новым генеральным прокурором вместо уволенного Андрея Костина. В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 20 декабря заявлял, что экс-генпрокурора Украины Андрея Костина хотят назначить послом в Нидерландах в рамках готовящихся масштабных кадровых перестановок в МИД Украины.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991650718.html
https://ria.ru/20241225/posol-1991339125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, нидерланды, руслан кравченко, владимир зеленский, андрей костин (банкир), верховная рада украины, киевская областная государственная администрация
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Руслан Кравченко, Владимир Зеленский, Андрей Костин (банкир), Верховная Рада Украины, Киевская областная государственная администрация
Зеленский уволил двух чиновников
Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных администраций
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил главу Киевской областной госадминистрации Руслана Кравченко и главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина, свидетельствуют указы, опубликованные на сайте Зеленского.
Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал в субботу, что кабмин Украины согласовал увольнение Кравченко и Пронина.
«
"Уволить Кравченко Руслана Андреевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа.
Следующим указом Зеленский уволил главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.
Причины увольнений не указываются.
Украинский депутат Ярослав Железняк в понедельник сообщал, что Кравченко якобы будет назначен на должность исполняющего обязанности главы налоговой службы, а Пронин – главой министерства финансов.
Ранее украинское Radio NV со ссылкой на свои источники сообщало, что Кравченко станет новым генеральным прокурором вместо уволенного Андрея Костина. В свою очередь депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 20 декабря заявлял, что экс-генпрокурора Украины Андрея Костина хотят назначить послом в Нидерландах в рамках готовящихся масштабных кадровых перестановок в МИД Украины.