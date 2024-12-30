https://ria.ru/20241230/zelenskij-1992089272.html

Зеленский продлил таможенные льготы на ввоз дронов на Украину

Зеленский продлил таможенные льготы на ввоз дронов на Украину - РИА Новости, 30.12.2024

Зеленский продлил таможенные льготы на ввоз дронов на Украину

Владимир Зеленский подписал законы о продлении налоговых и таможенных льгот на 2025 год, в том числе на ввоз в страну беспилотников и комплектующих,... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T17:25:00+03:00

2024-12-30T17:25:00+03:00

2024-12-30T17:25:00+03:00

технологии

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении налоговых и таможенных льгот на 2025 год, в том числе на ввоз в страну беспилотников и комплектующих, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 17 декабря сообщал, что Верховная рада поддержала соответствующие законопроекты. Согласно опубликованной информации на сайте украинского парламента, документы возвращены с подписью Зеленского в понедельник. Согласно документу, освобождены от таможенных платежей составляющие, которые импортируются для производства боеприпасов и снарядов. Также предусматривается продление льгот на ввоз беспилотников, приборов ночного видения и антидроновых ружей, а также расширятся льготы на составляющие для всех беспилотников - наземных и водных. Верховная рада в феврале 2023 года сообщала, что депутаты проголосовали за отмену до конца года НДС и пошлины на ввоз в страну беспилотников, тепловизоров и средств связи.

https://ria.ru/20241230/mask-1992083699.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, владимир зеленский, верховная рада украины