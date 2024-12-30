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Зеленский продлил таможенные льготы на ввоз дронов на Украину - РИА Новости, 30.12.2024
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17:25 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/zelenskij-1992089272.html
Зеленский продлил таможенные льготы на ввоз дронов на Украину
Зеленский продлил таможенные льготы на ввоз дронов на Украину - РИА Новости, 30.12.2024
Зеленский продлил таможенные льготы на ввоз дронов на Украину
Владимир Зеленский подписал законы о продлении налоговых и таможенных льгот на 2025 год, в том числе на ввоз в страну беспилотников и комплектующих,... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T17:25:00+03:00
2024-12-30T17:25:00+03:00
технологии
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении налоговых и таможенных льгот на 2025 год, в том числе на ввоз в страну беспилотников и комплектующих, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. Украинский парламентарий Ярослав Железняк 17 декабря сообщал, что Верховная рада поддержала соответствующие законопроекты. Согласно опубликованной информации на сайте украинского парламента, документы возвращены с подписью Зеленского в понедельник. Согласно документу, освобождены от таможенных платежей составляющие, которые импортируются для производства боеприпасов и снарядов. Также предусматривается продление льгот на ввоз беспилотников, приборов ночного видения и антидроновых ружей, а также расширятся льготы на составляющие для всех беспилотников - наземных и водных. Верховная рада в феврале 2023 года сообщала, что депутаты проголосовали за отмену до конца года НДС и пошлины на ввоз в страну беспилотников, тепловизоров и средств связи.
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технологии, владимир зеленский, верховная рада украины
Технологии, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский продлил таможенные льготы на ввоз дронов на Украину

Зеленский подписал законы о продлении таможенных льгот на ввоз дронов на Украину

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законы о продлении налоговых и таможенных льгот на 2025 год, в том числе на ввоз в страну беспилотников и комплектующих, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк 17 декабря сообщал, что Верховная рада поддержала соответствующие законопроекты.
Согласно опубликованной информации на сайте украинского парламента, документы возвращены с подписью Зеленского в понедельник. Согласно документу, освобождены от таможенных платежей составляющие, которые импортируются для производства боеприпасов и снарядов. Также предусматривается продление льгот на ввоз беспилотников, приборов ночного видения и антидроновых ружей, а также расширятся льготы на составляющие для всех беспилотников - наземных и водных.
Верховная рада в феврале 2023 года сообщала, что депутаты проголосовали за отмену до конца года НДС и пошлины на ввоз в страну беспилотников, тепловизоров и средств связи.
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ТехнологииВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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