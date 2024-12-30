https://ria.ru/20241230/zatvory-1992060499.html

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды - РИА Новости, 30.12.2024

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T12:03:00+03:00

2024-12-30T12:03:00+03:00

2024-12-30T12:38:00+03:00

санкт-петербург

нева (река)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС. "Тридцатого декабря 2024 года в Санкт-Петербурге по распоряжению Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России задействован Комплекс защитных сооружений от наводнений для предотвращения подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений", - говорится в сообщении. Ожидается усиление ветра западных направлений до 19–24 метров в секунду, прогнозируемая высота волн вне льда составляет 2–2,5 метра. Как сообщает Дирекция, в 9.02 все затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений заняли положение "закрыто". Доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращен. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено в соответствии с распоряжением капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.

https://ria.ru/20240712/peterburg-1959209185.html

https://ria.ru/20241029/peterburg-1980646011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, нева (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), большой порт санкт-петербург, происшествия