В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы
© Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"/TelegramЗатворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений
Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, сообщает Дирекция КЗС.
"Тридцатого декабря 2024 года в Санкт-Петербурге по распоряжению Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России задействован Комплекс защитных сооружений от наводнений для предотвращения подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений", - говорится в сообщении.
Ожидается усиление ветра западных направлений до 19–24 метров в секунду, прогнозируемая высота волн вне льда составляет 2–2,5 метра.
Как сообщает Дирекция, в 9.02 все затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений заняли положение "закрыто". Доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращен. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено в соответствии с распоряжением капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.