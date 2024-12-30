https://ria.ru/20241230/zarplata-1992033490.html

Россиянам рассказали, кто получит надбавки к зарплате в 2025 году

Россиянам рассказали, кто получит надбавки к зарплате в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2024

Россиянам рассказали, кто получит надбавки к зарплате в 2025 году

Наряду с общими индексациями некоторые россияне, работающие в регионах Крайнего Севера, в 2025 году получат стимулирующие выплаты, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T02:17:00+03:00

2024-12-30T02:17:00+03:00

2024-12-30T02:17:00+03:00

общество

россия

людмила иванова-швец

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наряду с общими индексациями некоторые россияне, работающие в регионах Крайнего Севера, в 2025 году получат стимулирующие выплаты, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Эти доплаты вводятся в дополнение к традиционным “северным” выплатам и полагаются гражданам, заключившим трудовой договор с госучреждением на срок не менее трех лет.Сумма выплаты исчисляется в процентах от заработной платы и зависит от фонда оплаты труда конкретного учреждения. Возможны и другие дополнительные выплаты от работодателя, например, компенсация отпуска, проезда, медобслуживания и прочее, заключила эксперт.

https://ria.ru/20241226/mrot-1991345794.html

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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова