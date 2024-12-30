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Россиянам рассказали, кто получит надбавки к зарплате в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2024
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02:17 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/zarplata-1992033490.html
Россиянам рассказали, кто получит надбавки к зарплате в 2025 году
Россиянам рассказали, кто получит надбавки к зарплате в 2025 году - РИА Новости, 30.12.2024
Россиянам рассказали, кто получит надбавки к зарплате в 2025 году
Наряду с общими индексациями некоторые россияне, работающие в регионах Крайнего Севера, в 2025 году получат стимулирующие выплаты, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T02:17:00+03:00
2024-12-30T02:17:00+03:00
общество
россия
людмила иванова-швец
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наряду с общими индексациями некоторые россияне, работающие в регионах Крайнего Севера, в 2025 году получат стимулирующие выплаты, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Эти доплаты вводятся в дополнение к традиционным “северным” выплатам и полагаются гражданам, заключившим трудовой договор с госучреждением на срок не менее трех лет.Сумма выплаты исчисляется в процентах от заработной платы и зависит от фонда оплаты труда конкретного учреждения. Возможны и другие дополнительные выплаты от работодателя, например, компенсация отпуска, проезда, медобслуживания и прочее, заключила эксперт.
https://ria.ru/20241226/mrot-1991345794.html
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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Россиянам рассказали, кто получит надбавки к зарплате в 2025 году

Доцент Иванова-Швец: часть жителей Крайнего Севера получат в 2025 году выплаты

© Depositphotos.com / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Наряду с общими индексациями некоторые россияне, работающие в регионах Крайнего Севера, в 2025 году получат стимулирующие выплаты, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Эти доплаты вводятся в дополнение к традиционным “северным” выплатам и полагаются гражданам, заключившим трудовой договор с госучреждением на срок не менее трех лет.
Сумма выплаты исчисляется в процентах от заработной платы и зависит от фонда оплаты труда конкретного учреждения. Возможны и другие дополнительные выплаты от работодателя, например, компенсация отпуска, проезда, медобслуживания и прочее, заключила эксперт.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Россиянам раскрыли последствия увеличения МРОТ в 2025 году
26 декабря, 02:15
 
ОбществоРоссияЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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