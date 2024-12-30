https://ria.ru/20241230/yakor-1992039148.html

Финская полиция обнаружила след от якоря вблизи кабеля EstLink 2

Финская полиция обнаружила след от якоря вблизи кабеля EstLink 2 - РИА Новости, 30.12.2024

Финская полиция обнаружила след от якоря вблизи кабеля EstLink 2

Полиция Финляндии заявила, что после повреждния электрокабеля EstLink 2 нашла на дне Финского залива след от якоря длиной в десятки километров. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T05:02:00+03:00

2024-12-30T05:02:00+03:00

2024-12-30T05:09:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полиция Финляндии заявила, что после повреждния электрокабеля EstLink 2 нашла на дне Финского залива след от якоря длиной в десятки километров.По словам руководителя расследования Сами Пайла, место, где мог оторваться якорь, пока не нашли.Теперь стражи порядка намерены точно установить, что случилось, для этого на борту задержанного танкера Eagle S и на месте происшествия ведут следственные действия, ведется допрос экипажа. По данным правоохранителей, на танкере работали более 20 гражда Индии и Грузии. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Предполагается, что ее повредило якорем судно Eagle S под флагом Островов Кука, которое, как утверждают, не приводя доказательств, в Хельсинки, занимается перевозкой российского сырья.

https://ria.ru/20241227/estlink-1991726041.html

https://ria.ru/20241227/politsija-1991569906.html

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в мире, финляндия, эстония, финский залив