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Финская полиция обнаружила след от якоря вблизи кабеля EstLink 2 - РИА Новости, 30.12.2024
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05:02 30.12.2024 (обновлено: 05:09 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/yakor-1992039148.html
Финская полиция обнаружила след от якоря вблизи кабеля EstLink 2
Финская полиция обнаружила след от якоря вблизи кабеля EstLink 2 - РИА Новости, 30.12.2024
Финская полиция обнаружила след от якоря вблизи кабеля EstLink 2
Полиция Финляндии заявила, что после повреждния электрокабеля EstLink 2 нашла на дне Финского залива след от якоря длиной в десятки километров. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T05:02:00+03:00
2024-12-30T05:09:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полиция Финляндии заявила, что после повреждния электрокабеля EstLink 2 нашла на дне Финского залива след от якоря длиной в десятки километров.По словам руководителя расследования Сами Пайла, место, где мог оторваться якорь, пока не нашли.Теперь стражи порядка намерены точно установить, что случилось, для этого на борту задержанного танкера Eagle S и на месте происшествия ведут следственные действия, ведется допрос экипажа. По данным правоохранителей, на танкере работали более 20 гражда Индии и Грузии. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Предполагается, что ее повредило якорем судно Eagle S под флагом Островов Кука, которое, как утверждают, не приводя доказательств, в Хельсинки, занимается перевозкой российского сырья.
https://ria.ru/20241227/estlink-1991726041.html
https://ria.ru/20241227/politsija-1991569906.html
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в мире, финляндия, эстония, финский залив
В мире, Финляндия, Эстония, Финский залив
Финская полиция обнаружила след от якоря вблизи кабеля EstLink 2

Полиция Финляндии обнаружила след от якоря вблизи кабеля EstLink 2

© Flickr / David GallagherМашина полиции Финляндии
Машина полиции Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Flickr / David Gallagher
Машина полиции Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Полиция Финляндии заявила, что после повреждния электрокабеля EstLink 2 нашла на дне Финского залива след от якоря длиной в десятки километров.
По словам руководителя расследования Сами Пайла, место, где мог оторваться якорь, пока не нашли.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В составе экипажа Eagle S есть граждане Индии и Грузии, заявили в Финляндии
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Теперь стражи порядка намерены точно установить, что случилось, для этого на борту задержанного танкера Eagle S и на месте происшествия ведут следственные действия, ведется допрос экипажа.
По данным правоохранителей, на танкере работали более 20 гражда Индии и Грузии.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Предполагается, что ее повредило якорем судно Eagle S под флагом Островов Кука, которое, как утверждают, не приводя доказательств, в Хельсинки, занимается перевозкой российского сырья.
Морское побережье возле Хельсинки - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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