https://ria.ru/20241230/vuchich-1992033617.html

Вучич рассказал о приезде в Сербию подозрительного украинца

Вучич рассказал о приезде в Сербию подозрительного украинца - РИА Новости, 30.12.2024

Вучич рассказал о приезде в Сербию подозрительного украинца

Гражданин Украины, который вместе с несколькими молодыми людьми и девушками из Хорватии приехал в Сербию во время нынешних протестов, ранее был задержан в... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T01:30:00+03:00

2024-12-30T01:30:00+03:00

2024-12-30T07:54:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

украина

александр вучич

александр вулин

сербская прогрессивная партия (спп)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/66/1561966618_0:274:2048:1426_1920x0_80_0_0_3973b7113280a367878557d4846621a2.jpg

БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Гражданин Украины, который вместе с несколькими молодыми людьми и девушками из Хорватии приехал в Сербию во время нынешних протестов, ранее был задержан в Белграде за съемку военных объектов, заявил сербский президент Александр Вучич.Сербские СМИ, в первую очередь массовое издание Informer, сообщили ранее, что 27 декабря из Хорватии на сербскую территорию въехали восемь молодых хорватов и один украинец – Олексей (Алексей) Чумаков. Свой визит сроком до 30 декабря они объяснили пограничникам туристическими целями. При этом в Белграде они встречались с участниками протестов и посещали Электро-технический факультет, находящийся в блокаде. По мнению ряда сербских СМИ, приезжие являются агентами хорватского Агентства безопасности и разведки (SOA). "Этот украинец был задержан в Белграде в 2022 году, потому что еще с двумя гражданами Украины снимал с дроном важнейшие объекты оборонной инфраструктуры Сербии. Когда они были задержаны, некоторое время он находился под стражей, но я никогда не видел такого давления иностранных послов, чтобы его отпустили. Бог знает до кого они смогли дозвониться", — заявил Вучич в ночь на понедельник в эфире TV Pink.Как отметил президент, речь "не идет о наивных детях" — задержанные совершали уголовные преступления против безопасности Сербии. По его словам, беспорядки на протестах в ноябре из-за гибели 15 человек при обрушении на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад подстрекали "отдельные иностранные спецслужбы", а трагедия стала лишь поводом.Вучич в декабре сообщил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) "по ряду причин" не поддержит законопроект об иноагентах, предложенный партией — коалиционным партнером СПП "Движение социалистов" Александра Вулина.При этом, по словам Вучича, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы в СМИ, различные объединения, партии и организации было вложено 426 миллионов евро.Президент Сербии отметил 3 декабря, что спонсор "цветных революций" в разных странах мира всегда один и тот же, а жертвой становится народ, и указал на сходство нынешних протестов в Сербии и Северной Македонии в 2016 году и на злоупотребление детьми на беспорядках в Грузии. Он заверил, что "в Сербии этого не будет" и что государство "намного сильнее, чем отдельные центры силы думают", а также что сербские власти достаточно демократически ориентированы, чтобы до последнего момента терпеть глупости протестующих. Протесты в СербииСербские студенты и оппозиция с ноября проводят протесты в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. После блокад дорог движение восстанавливается, но уже около полусотни вузов и гимназий Сербии прекратили работу, студенты заняли аудитории, где дежурят круглосуточно. Руководство Сербии ранее призвало учащихся прекратить блокады улиц и факультетов после выполнения их требований. Президент Сербии в ночь 16 декабря провел совещание с руководством Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) и обратился к участникам протестов. Он призвал студентов и их преподавателей вернуться к занятиям в аудитории и не быть "орудием в руках политических деятелей". На сайте правительства 13 декабря были опубликованы 195 документов, относящихся к реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде. Для удобства они разделены на пять групп: "Проект", "Козырек", "Ежемесячные отчеты", "Еженедельные отчеты", "Техосмотры". Высшая прокуратура возбудила дело по заявлению декана факультета драматических искусств (ФДИ), о потасовке на протесте, все задержанные в ходе протестов выпущены на свободу, каждый, кто пытался силой отреагировать на блокады транспортного сообщения протестующими приведен к ответственности, увеличены выделения из бюджета для госфакультетов на 20 процентов.

https://ria.ru/20241223/flagi-1990899277.html

https://ria.ru/20241208/serbija-1988023137.html

https://ria.ru/20240811/belgrad-1965503619.html

https://ria.ru/20241228/vuchich_zelenskiy-1991779886.html

сербия

белград (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), украина, александр вучич, александр вулин, сербская прогрессивная партия (спп)