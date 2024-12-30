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Бывший военный ВСУ предрек Украине гибель - РИА Новости, 30.12.2024
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19:44 30.12.2024 (обновлено: 19:53 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/vsu-1992103837.html
Бывший военный ВСУ предрек Украине гибель
Бывший военный ВСУ предрек Украине гибель - РИА Новости, 30.12.2024
Бывший военный ВСУ предрек Украине гибель
Владимир Зеленский игнорировал сигналы Запада, потому вскоре Украина перестанет существовать как государство, заявил экс-командир 3 роты 134 батальона... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T19:44:00+03:00
2024-12-30T19:53:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский игнорировал сигналы Запада, потому вскоре Украина перестанет существовать как государство, заявил экс-командир 3 роты 134 батальона территориальной обороны ВСУ Владимир Шилов. &quot;Россияне могут дойти до Днепра (до переименования украинскими властями - Днепропетровск), потому что государство на Украине &quot;перестало существовать&quot;, а страна превратилась в &quot;концлагерь&quot;&quot;, - приводит слова Шилова украинское издание &quot;Страна.ua&quot;.Он также обвинил Зеленского, что тот "не реагировал" на сигналы Запада о возможной спецоперации РФ и не подготовил страну к конфликту. По окончании конфликта, как считает Шилов, "Украины может не быть" совсем. Кроме того, экс-военный раскритиковал так называемую курскую операцию, заявив, что туда стянули лучшие военные силы Украины и технику, которая уже практически уничтожена. По его мнению, с военной точки зрения операцию бессмысленна, и имеет политические цели, а также привела к потере украинских территорий. Украинский военный с позывным "Мучной" ранее сообщал, что ВСУ из-за действий российских войск вынуждены отступать к границе Днепропетровской области с подконтрольных Киеву территорий ДНР на последнюю линию обороны в регионе. Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале практически ежедневно заявляет о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html
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россия, украина, днепр (город), владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, страна.ua, нато
Россия, Украина, Днепр (город), Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, НАТО
Бывший военный ВСУ предрек Украине гибель

Экс-командир ВСУ Шилов: Украина скоро перестанет существовать как государство

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский игнорировал сигналы Запада, потому вскоре Украина перестанет существовать как государство, заявил экс-командир 3 роты 134 батальона территориальной обороны ВСУ Владимир Шилов.
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"Россияне могут дойти до Днепра (до переименования украинскими властями - Днепропетровск), потому что государство на Украине "перестало существовать", а страна превратилась в "концлагерь"", - приводит слова Шилова украинское издание "Страна.ua".

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Он также обвинил Зеленского, что тот "не реагировал" на сигналы Запада о возможной спецоперации РФ и не подготовил страну к конфликту. По окончании конфликта, как считает Шилов, "Украины может не быть" совсем.
Кроме того, экс-военный раскритиковал так называемую курскую операцию, заявив, что туда стянули лучшие военные силы Украины и технику, которая уже практически уничтожена. По его мнению, с военной точки зрения операцию бессмысленна, и имеет политические цели, а также привела к потере украинских территорий.
Украинский военный с позывным "Мучной" ранее сообщал, что ВСУ из-за действий российских войск вынуждены отступать к границе Днепропетровской области с подконтрольных Киеву территорий ДНР на последнюю линию обороны в регионе.
Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале практически ежедневно заявляет о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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РоссияУкраинаДнепр (город)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСтрана.uaНАТО
 
 
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