https://ria.ru/20241230/vsu-1992103837.html

Бывший военный ВСУ предрек Украине гибель

Бывший военный ВСУ предрек Украине гибель - РИА Новости, 30.12.2024

Бывший военный ВСУ предрек Украине гибель

Владимир Зеленский игнорировал сигналы Запада, потому вскоре Украина перестанет существовать как государство, заявил экс-командир 3 роты 134 батальона... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T19:44:00+03:00

2024-12-30T19:44:00+03:00

2024-12-30T19:53:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский игнорировал сигналы Запада, потому вскоре Украина перестанет существовать как государство, заявил экс-командир 3 роты 134 батальона территориальной обороны ВСУ Владимир Шилов. "Россияне могут дойти до Днепра (до переименования украинскими властями - Днепропетровск), потому что государство на Украине "перестало существовать", а страна превратилась в "концлагерь"", - приводит слова Шилова украинское издание "Страна.ua".Он также обвинил Зеленского, что тот "не реагировал" на сигналы Запада о возможной спецоперации РФ и не подготовил страну к конфликту. По окончании конфликта, как считает Шилов, "Украины может не быть" совсем. Кроме того, экс-военный раскритиковал так называемую курскую операцию, заявив, что туда стянули лучшие военные силы Украины и технику, которая уже практически уничтожена. По его мнению, с военной точки зрения операцию бессмысленна, и имеет политические цели, а также привела к потере украинских территорий. Украинский военный с позывным "Мучной" ранее сообщал, что ВСУ из-за действий российских войск вынуждены отступать к границе Днепропетровской области с подконтрольных Киеву территорий ДНР на последнюю линию обороны в регионе. Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале практически ежедневно заявляет о сложной и напряженной ситуации на всей линии фронта. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, днепр (город), владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, страна.ua, нато