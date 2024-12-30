https://ria.ru/20241230/vsu-1992088578.html

Над Курской областью сбили третью за день ракету ВСУ

Над Курской областью сбили третью за день ракету ВСУ - РИА Новости, 30.12.2024

Над Курской областью сбили третью за день ракету ВСУ

Третья ракета ВСУ сбита в небе над Курской областью, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T17:16:00+03:00

2024-12-30T17:16:00+03:00

2024-12-30T17:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Третья ракета ВСУ сбита в небе над Курской областью, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что одна украинская ракета была уничтожена рано утром в небе над Курской областью. Позднее силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ в курском приграничье. "Третья ракета ВСУ была сбита в небе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241230/vsu-1992075245.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины