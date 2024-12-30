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Над Курской областью сбили третью за день ракету ВСУ - РИА Новости, 30.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:16 30.12.2024 (обновлено: 17:17 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/vsu-1992088578.html
Над Курской областью сбили третью за день ракету ВСУ
Над Курской областью сбили третью за день ракету ВСУ - РИА Новости, 30.12.2024
Над Курской областью сбили третью за день ракету ВСУ
Третья ракета ВСУ сбита в небе над Курской областью, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T17:16:00+03:00
2024-12-30T17:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Третья ракета ВСУ сбита в небе над Курской областью, сообщило правительство региона в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что одна украинская ракета была уничтожена рано утром в небе над Курской областью. Позднее силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ в курском приграничье. "Третья ракета ВСУ была сбита в небе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241230/vsu-1992075245.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили третью за день ракету ВСУ

Силы ПВО сбили третью за день ракету ВСУ в небе над Курской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Третья ракета ВСУ сбита в небе над Курской областью, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что одна украинская ракета была уничтожена рано утром в небе над Курской областью. Позднее силы ПВО сбили еще одну ракету ВСУ в курском приграничье.
"Третья ракета ВСУ была сбита в небе Курской области. Благодарим наших бойцов ПВО!" - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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