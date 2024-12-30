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ВСУ за сутки потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ за сутки потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 30.12.2024

ВСУ за сутки потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр"

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 420 военнослужащих и два танка, в том числе Leopard... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T12:24:00+03:00

2024-12-30T12:24:00+03:00

2024-12-30T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 420 военнослужащих и два танка, в том числе Leopard немецкого производства, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное Донецкой Народной Республики."Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении министерства.

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вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)