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ВСУ за сутки потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 30.12.2024
ВСУ за сутки потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 420 военнослужащих и два танка, в том числе Leopard... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:24:00+03:00
2024-12-30T12:24:00+03:00
2024-12-30T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 11 контратак ВСУ, противник потерял до 420 военнослужащих и два танка, в том числе Leopard немецкого производства, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное Донецкой Народной Республики."Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, боевую бронированную машину Snatch производства Великобритании, пять пикапов, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении министерства.
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вооруженные силы украины, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 420 военных в зоне действий группировки "Центр"
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 420 солдат