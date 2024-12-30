https://ria.ru/20241230/vsu-1992056857.html

Украинские военные за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область

Украинские военные за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 30.12.2024

Украинские военные за сутки более 20 раз атаковали Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 раз беспилотниками, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T11:08:00+03:00

2024-12-30T11:08:00+03:00

2024-12-30T11:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 20 раз беспилотниками, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 14 населенных пунктов в шести приграничных районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда и совершены атаки 24 дронами. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях и двух автомобилях. "Над Борисовским районом сбиты 2 беспилотника. Без последствий. Над Валуйским муниципальным округом сбиты 5 беспилотников. Без разрушений. В Волоконовском районе село Борисовка и хутор Старый подверглись 2 артобстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, и нанесены удары 2 беспилотников. В селе Борисовка в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Медики Волоконовской ЦРБ оказали ему всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 6 населенным пунктам выпущено 15 боеприпасов и совершена атака 5 беспилотниками. В Грайворонском округе по посёлку Горьковский и селу Безымено выпущено 2 артснаряда и зафиксирована атака одного беспилотника. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Середа и хутору Мухин выпущено 6 боеприпасов в ходе двух обстрелов и совершены атаки 9 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241230/karateli-1992040864.html

https://ria.ru/20241229/vsu-1992018459.html

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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков