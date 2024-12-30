Глава ВОЗ оценил переговоры между делегацией ООН и хуситами
Глава ВОЗ Гебрейесус: переговоры между ООН и хуситами в Йемене прошли позитивно
© AP PhotoХуситы в Йемене
© AP Photo
Хуситы в Йемене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 30 дек – РИА Новости. Переговоры между делегацией ООН и хуситами в Йемене об освобождении сотрудников организации и гуманитарных работников прошли позитивно, говорится в заявлении главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Ранее в четверг глава ВОЗ сообщил, что авиаудар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен. Глава ВОЗ в Йемене обсуждал в том числе вопрос освобождения сотрудников управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), удерживаемых хуситами по подозрению в шпионаже.
"На рождественской неделе я был в Йемене в составе делегации ООН, чтобы провести переговоры с фактическими властями страны об освобождении несправедливо задержанных гуманитариев, работающих на ООН и партнерские организации. Переговоры с хуситами прошли позитивно, и мы надеемся, что они принесут свои плоды", - сказано в документе.
Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в июне заявил журналистам, что Хуситы задержали 11 сотрудников ООН за три дня. Двое сотрудников УВКПЧ уже были задержаны хуситами. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) 10 июня объявило о задержании шпионской ячейки, связанной с разведывательным управлением США, которая обвиняется в осуществлении на протяжении десятилетий разведывательной и диверсионной деятельности в Йемене.
Столица Йемена подверглась мощному авиаудару, сообщил источник
27 декабря, 21:41