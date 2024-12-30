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Глава ВОЗ оценил переговоры между делегацией ООН и хуситами - РИА Новости, 30.12.2024
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21:50 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/voz-1992111403.html
Глава ВОЗ оценил переговоры между делегацией ООН и хуситами
Глава ВОЗ оценил переговоры между делегацией ООН и хуситами - РИА Новости, 30.12.2024
Глава ВОЗ оценил переговоры между делегацией ООН и хуситами
Переговоры между делегацией ООН и хуситами в Йемене об освобождении сотрудников организации и гуманитарных работников прошли позитивно, говорится в заявлении... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T21:50:00+03:00
2024-12-30T21:50:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 30 дек – РИА Новости. Переговоры между делегацией ООН и хуситами в Йемене об освобождении сотрудников организации и гуманитарных работников прошли позитивно, говорится в заявлении главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса. Ранее в четверг глава ВОЗ сообщил, что авиаудар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен. Глава ВОЗ в Йемене обсуждал в том числе вопрос освобождения сотрудников управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), удерживаемых хуситами по подозрению в шпионаже. "На рождественской неделе я был в Йемене в составе делегации ООН, чтобы провести переговоры с фактическими властями страны об освобождении несправедливо задержанных гуманитариев, работающих на ООН и партнерские организации. Переговоры с хуситами прошли позитивно, и мы надеемся, что они принесут свои плоды", - сказано в документе. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в июне заявил журналистам, что Хуситы задержали 11 сотрудников ООН за три дня. Двое сотрудников УВКПЧ уже были задержаны хуситами. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) 10 июня объявило о задержании шпионской ячейки, связанной с разведывательным управлением США, которая обвиняется в осуществлении на протяжении десятилетий разведывательной и диверсионной деятельности в Йемене.
https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html
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в мире, йемен, сша, тедрос адханом гебрейесус, стефан дюжаррик, оон, воз, ансар алла
В мире, Йемен, США, Тедрос Адханом Гебрейесус, Стефан Дюжаррик, ООН, ВОЗ, Ансар Алла
Глава ВОЗ оценил переговоры между делегацией ООН и хуситами

Глава ВОЗ Гебрейесус: переговоры между ООН и хуситами в Йемене прошли позитивно

© AP PhotoХуситы в Йемене
Хуситы в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo
Хуситы в Йемене. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 дек – РИА Новости. Переговоры между делегацией ООН и хуситами в Йемене об освобождении сотрудников организации и гуманитарных работников прошли позитивно, говорится в заявлении главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Ранее в четверг глава ВОЗ сообщил, что авиаудар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен. Глава ВОЗ в Йемене обсуждал в том числе вопрос освобождения сотрудников управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), удерживаемых хуситами по подозрению в шпионаже.
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"На рождественской неделе я был в Йемене в составе делегации ООН, чтобы провести переговоры с фактическими властями страны об освобождении несправедливо задержанных гуманитариев, работающих на ООН и партнерские организации. Переговоры с хуситами прошли позитивно, и мы надеемся, что они принесут свои плоды", - сказано в документе.
Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в июне заявил журналистам, что Хуситы задержали 11 сотрудников ООН за три дня. Двое сотрудников УВКПЧ уже были задержаны хуситами. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) 10 июня объявило о задержании шпионской ячейки, связанной с разведывательным управлением США, которая обвиняется в осуществлении на протяжении десятилетий разведывательной и диверсионной деятельности в Йемене.
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В миреЙеменСШАТедрос Адханом ГебрейесусСтефан ДюжаррикООНВОЗАнсар Алла
 
 
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