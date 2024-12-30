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Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене - РИА Новости, 30.12.2024
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21:11 30.12.2024 (обновлено: 21:47 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html
Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене
Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене - РИА Новости, 30.12.2024
Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что удар по его самолету в аэропорту столицы Йемена Саны нанес Израиль. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T21:11:00+03:00
2024-12-30T21:47:00+03:00
в мире
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ЖЕНЕВА, 30 дек — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что удар по его самолету в аэропорту столицы Йемена Саны нанес Израиль."Во время ожидания посадки на наш рейс в Сане аэропорт подвергся авиаудару со стороны Израиля. Это нападение привело к ненужным смертям, ранениям, панике, хаосу и разрушениям и стало еще одним напоминанием о растущей угрозе, с которой сталкиваются гражданские лица, гуманитарные работники и медики в зонах военных действий по всему миру", — отметил он.В четверг глава ВОЗ сообщил, что авиаудар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен. В постпредстве Израиля в ООН в Женеве отказались комментировать РИА Новости этот авиаудар.Ранее источники в аэропорту Саны и в местных органах власти Ходейды заявили РИА Новости, что число погибших в результате авиаударов Израиля, нанесенных в четверг по столице Йемена и провинции Ходейда на западе страны, возросло до четырех, ранения получили 16 человек.Шиитское движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В последние недели напряженность между Израилем и движением "Ансар Алла" серьезно возросла. Последнее почти в ежедневном режиме бьет по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Тель-Авив, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.
https://ria.ru/20241230/nebenzya-1992105184.html
https://ria.ru/20241227/yemen-1991572531.html
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в мире, израиль, йемен, тедрос адханом гебрейесус, ансар алла, воз, сана
В мире, Израиль, Йемен, Тедрос Адханом Гебрейесус, Ансар Алла, ВОЗ, Сана
Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что удар по его самолету в Сане нанес Израиль

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 дек — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что удар по его самолету в аэропорту столицы Йемена Саны нанес Израиль.
"Во время ожидания посадки на наш рейс в Сане аэропорт подвергся авиаудару со стороны Израиля. Это нападение привело к ненужным смертям, ранениям, панике, хаосу и разрушениям и стало еще одним напоминанием о растущей угрозе, с которой сталкиваются гражданские лица, гуманитарные работники и медики в зонах военных действий по всему миру", — отметил он.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Небензя прокомментировал действия Израиля и США в Йемене
Вчера, 20:04
В четверг глава ВОЗ сообщил, что авиаудар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен. В постпредстве Израиля в ООН в Женеве отказались комментировать РИА Новости этот авиаудар.
Ранее источники в аэропорту Саны и в местных органах власти Ходейды заявили РИА Новости, что число погибших в результате авиаударов Израиля, нанесенных в четверг по столице Йемена и провинции Ходейда на западе страны, возросло до четырех, ранения получили 16 человек.
Шиитское движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
В последние недели напряженность между Израилем и движением "Ансар Алла" серьезно возросла. Последнее почти в ежедневном режиме бьет по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Тель-Авив, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.
Дым в аэропорту Саны после израильского удара - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Йемен готов на скорый ответ Израилю на бомбардировки
27 декабря, 01:23
 
В миреИзраильЙеменТедрос Адханом ГебрейесусАнсар АллаВОЗСана
 
 
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