https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html
Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене
Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене - РИА Новости, 30.12.2024
Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что удар по его самолету в аэропорту столицы Йемена Саны нанес Израиль. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T21:11:00+03:00
2024-12-30T21:11:00+03:00
2024-12-30T21:47:00+03:00
в мире
израиль
йемен
тедрос адханом гебрейесус
ансар алла
воз
сана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742125579_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_2fef0f1ef46757f850c219575799056d.jpg
ЖЕНЕВА, 30 дек — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что удар по его самолету в аэропорту столицы Йемена Саны нанес Израиль."Во время ожидания посадки на наш рейс в Сане аэропорт подвергся авиаудару со стороны Израиля. Это нападение привело к ненужным смертям, ранениям, панике, хаосу и разрушениям и стало еще одним напоминанием о растущей угрозе, с которой сталкиваются гражданские лица, гуманитарные работники и медики в зонах военных действий по всему миру", — отметил он.В четверг глава ВОЗ сообщил, что авиаудар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен. В постпредстве Израиля в ООН в Женеве отказались комментировать РИА Новости этот авиаудар.Ранее источники в аэропорту Саны и в местных органах власти Ходейды заявили РИА Новости, что число погибших в результате авиаударов Израиля, нанесенных в четверг по столице Йемена и провинции Ходейда на западе страны, возросло до четырех, ранения получили 16 человек.Шиитское движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В последние недели напряженность между Израилем и движением "Ансар Алла" серьезно возросла. Последнее почти в ежедневном режиме бьет по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Тель-Авив, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.
https://ria.ru/20241230/nebenzya-1992105184.html
https://ria.ru/20241227/yemen-1991572531.html
израиль
йемен
сана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742125579_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_ffc876b09c067a62212d9471afced654.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, тедрос адханом гебрейесус, ансар алла, воз, сана
В мире, Израиль, Йемен, Тедрос Адханом Гебрейесус, Ансар Алла, ВОЗ, Сана
Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что удар по его самолету в Сане нанес Израиль
ЖЕНЕВА, 30 дек — РИА Новости.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что удар по его самолету в аэропорту столицы Йемена
Саны нанес Израиль.
"Во время ожидания посадки на наш рейс в Сане аэропорт подвергся авиаудару со стороны Израиля. Это нападение привело к ненужным смертям, ранениям, панике, хаосу и разрушениям и стало еще одним напоминанием о растущей угрозе, с которой сталкиваются гражданские лица, гуманитарные работники и медики в зонах военных действий по всему миру", — отметил он.
В четверг глава ВОЗ сообщил, что авиаудар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен. В постпредстве Израиля в ООН в Женеве отказались комментировать РИА Новости этот авиаудар.
Ранее источники в аэропорту Саны и в местных органах власти Ходейды заявили РИА Новости, что число погибших в результате авиаударов Израиля, нанесенных в четверг по столице Йемена и провинции Ходейда на западе страны, возросло до четырех, ранения получили 16 человек.
Шиитское движение "Ансар Алла
", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал
.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
В последние недели напряженность между Израилем и движением "Ансар Алла" серьезно возросла. Последнее почти в ежедневном режиме бьет по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Тель-Авив
, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.