https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html

Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене

Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене - РИА Новости, 30.12.2024

Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что удар по его самолету в аэропорту столицы Йемена Саны нанес Израиль. РИА Новости, 30.12.2024

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2024-12-30T21:11:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 30 дек — РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что удар по его самолету в аэропорту столицы Йемена Саны нанес Израиль."Во время ожидания посадки на наш рейс в Сане аэропорт подвергся авиаудару со стороны Израиля. Это нападение привело к ненужным смертям, ранениям, панике, хаосу и разрушениям и стало еще одним напоминанием о растущей угрозе, с которой сталкиваются гражданские лица, гуманитарные работники и медики в зонах военных действий по всему миру", — отметил он.В четверг глава ВОЗ сообщил, что авиаудар повредил здание в нескольких метрах от самолета, в котором он находился с делегацией ООН, один член экипажа был ранен. В постпредстве Израиля в ООН в Женеве отказались комментировать РИА Новости этот авиаудар.Ранее источники в аэропорту Саны и в местных органах власти Ходейды заявили РИА Новости, что число погибших в результате авиаударов Израиля, нанесенных в четверг по столице Йемена и провинции Ходейда на западе страны, возросло до четырех, ранения получили 16 человек.Шиитское движение "Ансар Алла", контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.В последние недели напряженность между Израилем и движением "Ансар Алла" серьезно возросла. Последнее почти в ежедневном режиме бьет по территории еврейского государства ракетами и беспилотниками, пригрозив соразмерным ответом на любые бомбардировки. Тель-Авив, со своей стороны, наносит удары по объектам в Йемене.

https://ria.ru/20241230/nebenzya-1992105184.html

https://ria.ru/20241227/yemen-1991572531.html

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в мире, израиль, йемен, тедрос адханом гебрейесус, ансар алла, воз, сана