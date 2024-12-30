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ВС России закрепились на территории ТЭС в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 30.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:54 30.12.2024 (обновлено: 14:55 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/vojska-1992074528.html
ВС России закрепились на территории ТЭС в Курахово, заявил Рогов
ВС России закрепились на территории ТЭС в Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 30.12.2024
ВС России закрепились на территории ТЭС в Курахово, заявил Рогов
Российские войска закрепились на территории ТЭС в Курахово в западной части ДНР, выдавливая противника из города, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:54:00+03:00
2024-12-30T14:55:00+03:00
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Российские войска закрепились на территории ТЭС в Курахово в западной части ДНР, выдавливая противника из города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ взяли штурмом админздания ТЭС в Курахово. Сам город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной частей. Жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны. "Наши войска закрепились на территории ТЭС и продолжают выдавливать противника из города, атакуя с различных сторон и дробя его группировку. Ожесточенные бои продолжаются", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241230/merkuris-1992074364.html
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курахово
донецкая народная республика
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВС России закрепились на территории ТЭС в Курахово, заявил Рогов

Рогов: российские войска закрепились на территории ТЭС в Курахово в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Российские войска закрепились на территории ТЭС в Курахово в западной части ДНР, выдавливая противника из города, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ взяли штурмом админздания ТЭС в Курахово. Сам город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной частей. Жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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Вчера, 14:51
"Наши войска закрепились на территории ТЭС и продолжают выдавливать противника из города, атакуя с различных сторон и дробя его группировку. Ожесточенные бои продолжаются", - сказал Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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