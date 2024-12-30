https://ria.ru/20241230/vino-1991833312.html

Неигристое настроение. К чему готовятся российские виноделы

Неигристое настроение. К чему готовятся российские виноделы - РИА Новости, 30.12.2024

Неигристое настроение. К чему готовятся российские виноделы

Продажи алкоголя в уходящем году побили исторический рекорд. Больше всего, помимо крепких напитков, приобретали игристое. В целом цены пока держатся, даже... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T08:00:00+03:00

2024-12-30T08:00:00+03:00

2024-12-30T08:12:00+03:00

экономика

россия

краснодарский край

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

снг

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Продажи алкоголя в уходящем году побили исторический рекорд. Больше всего, помимо крепких напитков, приобретали игристое. В целом цены пока держатся, даже несмотря на предпраздничный ажиотажный спрос. Однако в 2025-м, полагают участники рынка, все может измениться. Как именно — разбиралось РИА Новости.Закрутили гайкиЧтобы поддержать отечественных производителей, власти поднимают пошлины на зарубежные товары. Это уже коснулось парфюмерии и косметики, чистящих и моющих веществ, строительных изделий из пластмассы, фанеры, обоев и других стенных покрытий, шоколада, а также — алкогольной продукции.Ввозную пошлину на крепкие напитки подняли до 20% таможенной стоимости (раньше было 1,4-1,5 евро на литр спирта, теперь не менее трех ), на вино — с 20 до 25%.Взялись и за акциз на вино — в мае 2024-го увеличили с 34 до 108 рублей на литр. С 1 января — 112, через год — 116. На игристые чуть больше — 147, потом — 153.Цены уже подросли процентов на 30-50, а учитывая повышение пошлин, акцизов и общую нестабильность рубля, прибавят еще минимум столько же в среднем и высоком сегментах импорта, отмечает в беседе с РИА Новости основатель компании Wine Tasting и амбассадор французских производителей в России и странах СНГ Олег Будаев.Такими темпами на полках скоро не останется импортного вина дешевле тысячи рублей. "Разве что удастся найти что-то по акции или какую-то экзотику", — добавляют в компании "Ладога", занимающейся изготовлением и продажей спиртного. И поставщики из дружественных стран, и отечественные виноделы поднимают цены. Порой неоправданно.Среди объективных причин — растущий спрос на российскую продукцию, разгон инфляции, а также удорожание комплектующих и ингредиентов для производства, которые все еще приходится закупать за рубежом. А именно: бочки, саженцы, пробки, дрожжи, энологические препараты и оборудование, перечисляет Будаев.Эксперты не предвидят изменения средних цен, однако нижняя планка большинства популярных импортных вин поднимется до 1200-1500 рублей, что, естественно, скажется на структуре потребления.О вкусах не спорятОсобым спросом перед Новым годом пользуются игристые вина. И в этом сегменте лучшее импортозамещение. В "Ладоге" зафиксировали двукратный рост продаж отечественной продукции.По данным Росалкогольтабакконтроля, за три квартала 2024-го реализация игристого и шампанского в стране увеличилась на 11,1% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом 2023-го, ликеров — на 10,6, виноградных вин — на 0,9."Популярно качественное игристое, произведенное классическим методом шампенуаз в категориях брют, и экстра-брют, а также более простое, изготовленное по резевуарной технологии Шарма, чаще полусухие и полусладкие", — говорит БудаевИз тихих — белые сухие и полусухие из Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Северного Кавказа. Постепенно увеличивается спрос на местные сорта винограда в белых (сибирьковый, грузинский автохтонный сорт ркацители) и красных винах (красностоп золотовский, цимлянский черный, грузинский автохтон саперави)."Возвращается мода на международные сорта в отечественном исполнении. В белых — шардоне, алиготе и рислинг. В красных — каберне совиньон, мерло и особенно каберне фран, который великолепно себя чувствует на российских терруарах", — уточняет эксперт.Что касается иностранных игристых, покупают итальянское просекко, испанскую кава и французский креман — в среднем сегменте. И, понятно, Шампань — в высоком.Несмотря на все трудности, эти категории развиваются. Так, в последнее время на рынке появилось немало небольших домов рекольтанов, производящих вина исключительно из урожая с собственных виноградников, добавляет Будаев.Из тихих импортных стабильно растет интерес к немецким и австрийским белым сортам: рислинг и чуть меньше — грюнер ветлинер. Их предпочитают из-за соотношения цена/качество. В среднем сегменте остаются популярными и новозеландский совиньон блан, и итальянский пино гриджо.Расширяется ассортимент красных южноамериканских вин, в частности мальбека (Аргентина) и каберне совиньон (Чили), а также южноафриканских: пинотаж (красное) и шенен блан (белое)."Это связано с отсутствием 25-процентного таможенного сбора на вина "дружественных стран". Кроме того, активно занимает освобождающиеся от западного вина магазинные полки Грузия, прежде всего — в сегменте доступных красных", — рассказывает эксперт.Среди дорогих импортных по-прежнему хорошо берут Францию (Бургундия, Луара, Бордо), Италию (Тоскана, Пьемонт), США (Калифорния, Долина Напа), Испанию (Приорат, Рибера Дель Дуэро, Риоха), однако спрос сдерживается ростом цен.Причины и следствия"Многим российским производителям не хватает стабильного качества. К тому же настораживают цены — людям непонятно, почему отечественное вино стоит так же, как иностранное", — объясняет Будаев.Тем не менее ситуация меняется. По оценкам специалистов и экспертов рынка, за год спрос на российское вино увеличился на 40-60%. Немало помогла государственная помощь — субсидирование и продвижения отечественных брендов. Так, рестораны обязали отводить им не менее 20% винных карт. Росстандарт утвердил соответствующий ГОСТ в ноябре.С другой стороны, производители не поспевают за покупателем: не хватает виноградников, саженцев, мощностей. Быстро решить проблемы не получится, ведь такой бизнес требует времени и ресурсов, подчеркивает эксперт.Не все гладко и с субсидированием. "Дело в том, что нашим виноделам нужно оплачивать акцизы через 15-30 дней после отгрузки, а дотацию на закладку виноградников они получат только в конце года. К тому же это целевые средства, их нельзя потратить на те же зарплаты, логистику, закупку комплектующих и бутылок. Таким образом, без кредитов не обойтись, и высокие ставки сильно затрудняют развитие отрасли", — объясняет РИА Новости руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.Потребление вина растет, но, если цены резко устремятся вверх, россияне перейдут на другие напитки, считают опрошенные аналитики. В "Ладоге" подтверждают: люди уже переключаются на крепкий алкоголь, пригодный для смешивания, — "чтобы оставаться в невысоком градусе" — с тоником, колой, соком, содовой."Для сохранения спроса на вино торговым сетям придется предложить ассортимент в диапазоне 500-800 рублей", — полагает Шапкин. В импорте это способны обеспечить дружественные страны.Отечественным производителям также надо подстраиваться под рынок и увеличить выпуск полусладких вин, которые россияне любят больше всего. В любом случае кризиса на рынке удастся избежать, если поменять подход к виноделию, сходятся во мнении аналитики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, россия, краснодарский край, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), снг