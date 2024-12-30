https://ria.ru/20241230/vino-1991833312.html
Неигристое настроение. К чему готовятся российские виноделы
Неигристое настроение. К чему готовятся российские виноделы - РИА Новости, 30.12.2024
Неигристое настроение. К чему готовятся российские виноделы
Продажи алкоголя в уходящем году побили исторический рекорд. Больше всего, помимо крепких напитков, приобретали игристое. В целом цены пока держатся, даже... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T08:00:00+03:00
2024-12-30T08:00:00+03:00
2024-12-30T08:12:00+03:00
экономика
россия
краснодарский край
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991838318_0:114:2514:1528_1920x0_80_0_0_5f075bf13e466a8c44ef08ebbd88c006.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Продажи алкоголя в уходящем году побили исторический рекорд. Больше всего, помимо крепких напитков, приобретали игристое. В целом цены пока держатся, даже несмотря на предпраздничный ажиотажный спрос. Однако в 2025-м, полагают участники рынка, все может измениться. Как именно — разбиралось РИА Новости.Закрутили гайкиЧтобы поддержать отечественных производителей, власти поднимают пошлины на зарубежные товары. Это уже коснулось парфюмерии и косметики, чистящих и моющих веществ, строительных изделий из пластмассы, фанеры, обоев и других стенных покрытий, шоколада, а также — алкогольной продукции.Ввозную пошлину на крепкие напитки подняли до 20% таможенной стоимости (раньше было 1,4-1,5 евро на литр спирта, теперь не менее трех ), на вино — с 20 до 25%.Взялись и за акциз на вино — в мае 2024-го увеличили с 34 до 108 рублей на литр. С 1 января — 112, через год — 116. На игристые чуть больше — 147, потом — 153.Цены уже подросли процентов на 30-50, а учитывая повышение пошлин, акцизов и общую нестабильность рубля, прибавят еще минимум столько же в среднем и высоком сегментах импорта, отмечает в беседе с РИА Новости основатель компании Wine Tasting и амбассадор французских производителей в России и странах СНГ Олег Будаев.Такими темпами на полках скоро не останется импортного вина дешевле тысячи рублей. "Разве что удастся найти что-то по акции или какую-то экзотику", — добавляют в компании "Ладога", занимающейся изготовлением и продажей спиртного. И поставщики из дружественных стран, и отечественные виноделы поднимают цены. Порой неоправданно.Среди объективных причин — растущий спрос на российскую продукцию, разгон инфляции, а также удорожание комплектующих и ингредиентов для производства, которые все еще приходится закупать за рубежом. А именно: бочки, саженцы, пробки, дрожжи, энологические препараты и оборудование, перечисляет Будаев.Эксперты не предвидят изменения средних цен, однако нижняя планка большинства популярных импортных вин поднимется до 1200-1500 рублей, что, естественно, скажется на структуре потребления.О вкусах не спорятОсобым спросом перед Новым годом пользуются игристые вина. И в этом сегменте лучшее импортозамещение. В "Ладоге" зафиксировали двукратный рост продаж отечественной продукции.По данным Росалкогольтабакконтроля, за три квартала 2024-го реализация игристого и шампанского в стране увеличилась на 11,1% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом 2023-го, ликеров — на 10,6, виноградных вин — на 0,9."Популярно качественное игристое, произведенное классическим методом шампенуаз в категориях брют, и экстра-брют, а также более простое, изготовленное по резевуарной технологии Шарма, чаще полусухие и полусладкие", — говорит БудаевИз тихих — белые сухие и полусухие из Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Северного Кавказа. Постепенно увеличивается спрос на местные сорта винограда в белых (сибирьковый, грузинский автохтонный сорт ркацители) и красных винах (красностоп золотовский, цимлянский черный, грузинский автохтон саперави)."Возвращается мода на международные сорта в отечественном исполнении. В белых — шардоне, алиготе и рислинг. В красных — каберне совиньон, мерло и особенно каберне фран, который великолепно себя чувствует на российских терруарах", — уточняет эксперт.Что касается иностранных игристых, покупают итальянское просекко, испанскую кава и французский креман — в среднем сегменте. И, понятно, Шампань — в высоком.Несмотря на все трудности, эти категории развиваются. Так, в последнее время на рынке появилось немало небольших домов рекольтанов, производящих вина исключительно из урожая с собственных виноградников, добавляет Будаев.Из тихих импортных стабильно растет интерес к немецким и австрийским белым сортам: рислинг и чуть меньше — грюнер ветлинер. Их предпочитают из-за соотношения цена/качество. В среднем сегменте остаются популярными и новозеландский совиньон блан, и итальянский пино гриджо.Расширяется ассортимент красных южноамериканских вин, в частности мальбека (Аргентина) и каберне совиньон (Чили), а также южноафриканских: пинотаж (красное) и шенен блан (белое)."Это связано с отсутствием 25-процентного таможенного сбора на вина "дружественных стран". Кроме того, активно занимает освобождающиеся от западного вина магазинные полки Грузия, прежде всего — в сегменте доступных красных", — рассказывает эксперт.Среди дорогих импортных по-прежнему хорошо берут Францию (Бургундия, Луара, Бордо), Италию (Тоскана, Пьемонт), США (Калифорния, Долина Напа), Испанию (Приорат, Рибера Дель Дуэро, Риоха), однако спрос сдерживается ростом цен.Причины и следствия"Многим российским производителям не хватает стабильного качества. К тому же настораживают цены — людям непонятно, почему отечественное вино стоит так же, как иностранное", — объясняет Будаев.Тем не менее ситуация меняется. По оценкам специалистов и экспертов рынка, за год спрос на российское вино увеличился на 40-60%. Немало помогла государственная помощь — субсидирование и продвижения отечественных брендов. Так, рестораны обязали отводить им не менее 20% винных карт. Росстандарт утвердил соответствующий ГОСТ в ноябре.С другой стороны, производители не поспевают за покупателем: не хватает виноградников, саженцев, мощностей. Быстро решить проблемы не получится, ведь такой бизнес требует времени и ресурсов, подчеркивает эксперт.Не все гладко и с субсидированием. "Дело в том, что нашим виноделам нужно оплачивать акцизы через 15-30 дней после отгрузки, а дотацию на закладку виноградников они получат только в конце года. К тому же это целевые средства, их нельзя потратить на те же зарплаты, логистику, закупку комплектующих и бутылок. Таким образом, без кредитов не обойтись, и высокие ставки сильно затрудняют развитие отрасли", — объясняет РИА Новости руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.Потребление вина растет, но, если цены резко устремятся вверх, россияне перейдут на другие напитки, считают опрошенные аналитики. В "Ладоге" подтверждают: люди уже переключаются на крепкий алкоголь, пригодный для смешивания, — "чтобы оставаться в невысоком градусе" — с тоником, колой, соком, содовой."Для сохранения спроса на вино торговым сетям придется предложить ассортимент в диапазоне 500-800 рублей", — полагает Шапкин. В импорте это способны обеспечить дружественные страны.Отечественным производителям также надо подстраиваться под рынок и увеличить выпуск полусладких вин, которые россияне любят больше всего. В любом случае кризиса на рынке удастся избежать, если поменять подход к виноделию, сходятся во мнении аналитики.
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991838318_0:79:2384:1867_1920x0_80_0_0_5e7146aef6350be0bdb069d615ee45f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, краснодарский край, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), снг
Экономика, Россия, Краснодарский край, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), СНГ
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Продажи алкоголя в уходящем году побили исторический рекорд. Больше всего, помимо крепких напитков, приобретали игристое. В целом цены пока держатся, даже несмотря на предпраздничный ажиотажный спрос. Однако в 2025-м, полагают участники рынка, все может измениться. Как именно — разбиралось РИА Новости.
Чтобы поддержать отечественных производителей, власти поднимают пошлины на зарубежные товары. Это уже коснулось
парфюмерии и косметики, чистящих и моющих веществ, строительных изделий из пластмассы, фанеры, обоев и других стенных покрытий, шоколада, а также — алкогольной продукции.
Ввозную пошлину на крепкие напитки подняли
до 20% таможенной стоимости (раньше было 1,4-1,5 евро на литр спирта, теперь не менее трех ), на вино — с 20 до 25%.
Взялись
и за акциз на вино — в мае 2024-го увеличили с 34 до 108 рублей на литр. С 1 января — 112, через год — 116. На игристые чуть больше — 147, потом — 153.
Цены уже подросли процентов на 30-50, а учитывая повышение пошлин, акцизов и общую нестабильность рубля, прибавят еще минимум столько же в среднем и высоком сегментах импорта, отмечает в беседе с РИА Новости основатель компании Wine Tasting и амбассадор французских производителей в России и странах СНГ Олег Будаев.
Такими темпами на полках скоро не останется импортного вина дешевле тысячи рублей. "Разве что удастся найти что-то по акции или какую-то экзотику", — добавляют в компании "Ладога", занимающейся изготовлением и продажей спиртного. И поставщики из дружественных стран, и отечественные виноделы поднимают цены. Порой неоправданно.
Среди объективных причин — растущий спрос на российскую продукцию, разгон инфляции, а также удорожание комплектующих и ингредиентов для производства, которые все еще приходится закупать за рубежом. А именно: бочки, саженцы, пробки, дрожжи, энологические препараты и оборудование, перечисляет Будаев.
Эксперты не предвидят изменения средних цен, однако нижняя планка большинства популярных импортных вин поднимется до 1200-1500 рублей, что, естественно, скажется на структуре потребления.
Особым спросом перед Новым годом пользуются игристые вина. И в этом сегменте лучшее импортозамещение. В "Ладоге" зафиксировали двукратный рост продаж отечественной продукции.
По данным
Росалкогольтабакконтроля, за три квартала 2024-го реализация игристого и шампанского в стране увеличилась на 11,1% в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом 2023-го, ликеров — на 10,6, виноградных вин — на 0,9.
"Популярно качественное игристое, произведенное классическим методом шампенуаз в категориях брют, и экстра-брют, а также более простое, изготовленное по резевуарной технологии Шарма, чаще полусухие и полусладкие", — говорит Будаев
Из тихих — белые сухие и полусухие из Краснодарского края, Ростовской области, Крыма и Северного Кавказа. Постепенно увеличивается спрос на местные сорта винограда в белых (сибирьковый, грузинский автохтонный сорт ркацители) и красных винах (красностоп золотовский, цимлянский черный, грузинский автохтон саперави).
"Возвращается мода на международные сорта в отечественном исполнении. В белых — шардоне, алиготе и рислинг. В красных — каберне совиньон, мерло и особенно каберне фран, который великолепно себя чувствует на российских терруарах", — уточняет эксперт.
Что касается иностранных игристых, покупают итальянское просекко, испанскую кава и французский креман — в среднем сегменте. И, понятно, Шампань — в высоком.
Несмотря на все трудности, эти категории развиваются. Так, в последнее время на рынке появилось немало небольших домов рекольтанов, производящих вина исключительно из урожая с собственных виноградников, добавляет Будаев.
Из тихих импортных стабильно растет интерес к немецким и австрийским белым сортам: рислинг и чуть меньше — грюнер ветлинер. Их предпочитают из-за соотношения цена/качество. В среднем сегменте остаются популярными и новозеландский совиньон блан, и итальянский пино гриджо.
Расширяется ассортимент красных южноамериканских вин, в частности мальбека (Аргентина) и каберне совиньон (Чили), а также южноафриканских: пинотаж (красное) и шенен блан (белое).
"Это связано с отсутствием 25-процентного таможенного сбора на вина "дружественных стран". Кроме того, активно занимает освобождающиеся от западного вина магазинные полки Грузия, прежде всего — в сегменте доступных красных", — рассказывает эксперт.
Среди дорогих импортных по-прежнему хорошо берут Францию (Бургундия, Луара, Бордо), Италию (Тоскана, Пьемонт), США (Калифорния, Долина Напа), Испанию (Приорат, Рибера Дель Дуэро, Риоха), однако спрос сдерживается ростом цен.
"Многим российским производителям не хватает стабильного качества. К тому же настораживают цены — людям непонятно, почему отечественное вино стоит так же, как иностранное", — объясняет Будаев.
Тем не менее ситуация меняется. По оценкам специалистов и экспертов рынка, за год спрос на российское вино увеличился на 40-60%. Немало помогла государственная помощь — субсидирование и продвижения отечественных брендов. Так, рестораны обязали отводить им не менее 20% винных карт. Росстандарт утвердил
соответствующий ГОСТ в ноябре.
С другой стороны, производители не поспевают за покупателем: не хватает виноградников, саженцев, мощностей. Быстро решить проблемы не получится, ведь такой бизнес требует времени и ресурсов, подчеркивает эксперт.
Не все гладко и с субсидированием. "Дело в том, что нашим виноделам нужно оплачивать акцизы через 15-30 дней после отгрузки, а дотацию на закладку виноградников они получат только в конце года. К тому же это целевые средства, их нельзя потратить на те же зарплаты, логистику, закупку комплектующих и бутылок. Таким образом, без кредитов не обойтись, и высокие ставки сильно затрудняют развитие отрасли", — объясняет РИА Новости руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
Потребление вина растет, но, если цены резко устремятся вверх, россияне перейдут на другие напитки, считают опрошенные аналитики. В "Ладоге" подтверждают: люди уже переключаются на крепкий алкоголь, пригодный для смешивания, — "чтобы оставаться в невысоком градусе" — с тоником, колой, соком, содовой.
"Для сохранения спроса на вино торговым сетям придется предложить ассортимент в диапазоне 500-800 рублей", — полагает Шапкин. В импорте это способны обеспечить дружественные страны.
Отечественным производителям также надо подстраиваться под рынок и увеличить выпуск полусладких вин, которые россияне любят больше всего. В любом случае кризиса на рынке удастся избежать, если поменять подход к виноделию, сходятся во мнении аналитики.