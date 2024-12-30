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Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.12.2024
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Вертолет российской армейской авиации Ка-52М уничтожил опорный пункт и боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T05:11:00+03:00
2024-12-30T05:11:00+03:00
2024-12-30T05:11:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вертолет российской армейской авиации Ка-52М уничтожил опорный пункт и боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.
https://ria.ru/20241229/vsu-1991984108.html
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космос - риа наука, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в Курском приграничье