https://ria.ru/20241230/vertolet-1992039737.html

Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.12.2024

Вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Вертолет российской армейской авиации Ка-52М уничтожил опорный пункт и боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T05:11:00+03:00

2024-12-30T05:11:00+03:00

2024-12-30T05:11:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Вертолет российской армейской авиации Ка-52М уничтожил опорный пункт и боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

https://ria.ru/20241229/vsu-1991984108.html

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космос - риа наука, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)