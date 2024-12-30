https://ria.ru/20241230/ukraina-1992059588.html

В Польше предложили радикальный план против Украины

В Польше предложили радикальный план против Украины - РИА Новости, 30.12.2024

В Польше предложили радикальный план против Украины

Польский депутат Витольд Туманович предложил запретить украинским военным въезд в Польшу после окончания конфликта, пишет Do Rzeczy. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T11:54:00+03:00

2024-12-30T11:54:00+03:00

2024-12-30T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Польский депутат Витольд Туманович предложил запретить украинским военным въезд в Польшу после окончания конфликта, пишет Do Rzeczy."По словам политика, сейчас, если говорить о конфликте на Украине, Польше нужно честно обратить внимание на две основные проблемы: первая — не допустить ни одного польского солдата на Украину, а вторая — не допустить ни одного украинского военнослужащего в Польшу", — говорится в материале.По мнению Тумановича, украинские военные будут представлять угрозу после окончания конфликта."Мы знаем, что происходит с солдатами после окончания боевых действий. К сожалению, им свойственно устраивать организованную преступность, поэтому мы не можем допустить их прибытие в Польшу", — приводят его слова журналисты.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева — возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.

https://ria.ru/20241230/rossiya-1992050802.html

https://ria.ru/20241230/mwm-1992048352.html

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польша

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в мире, украина, польша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нато