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В Польше предложили радикальный план против Украины - РИА Новости, 30.12.2024
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11:54 30.12.2024 (обновлено: 15:00 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/ukraina-1992059588.html
В Польше предложили радикальный план против Украины
В Польше предложили радикальный план против Украины - РИА Новости, 30.12.2024
В Польше предложили радикальный план против Украины
Польский депутат Витольд Туманович предложил запретить украинским военным въезд в Польшу после окончания конфликта, пишет Do Rzeczy. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T11:54:00+03:00
2024-12-30T15:00:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Польский депутат Витольд Туманович предложил запретить украинским военным въезд в Польшу после окончания конфликта, пишет Do Rzeczy.&quot;По словам политика, сейчас, если говорить о конфликте на Украине, Польше нужно честно обратить внимание на две основные проблемы: первая — не допустить ни одного польского солдата на Украину, а вторая — не допустить ни одного украинского военнослужащего в Польшу&quot;, — говорится в материале.По мнению Тумановича, украинские военные будут представлять угрозу после окончания конфликта.&quot;Мы знаем, что происходит с солдатами после окончания боевых действий. К сожалению, им свойственно устраивать организованную преступность, поэтому мы не можем допустить их прибытие в Польшу&quot;, — приводят его слова журналисты.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева — возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
https://ria.ru/20241230/rossiya-1992050802.html
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в мире, украина, польша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Польша, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
В Польше предложили радикальный план против Украины

Польский депутат Туманович предложил запретить въезд украинским военным в страну

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Польский депутат Витольд Туманович предложил запретить украинским военным въезд в Польшу после окончания конфликта, пишет Do Rzeczy.
«

"По словам политика, сейчас, если говорить о конфликте на Украине, Польше нужно честно обратить внимание на две основные проблемы: первая — не допустить ни одного польского солдата на Украину, а вторая — не допустить ни одного украинского военнослужащего в Польшу", — говорится в материале.

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По мнению Тумановича, украинские военные будут представлять угрозу после окончания конфликта.
«

"Мы знаем, что происходит с солдатами после окончания боевых действий. К сожалению, им свойственно устраивать организованную преступность, поэтому мы не можем допустить их прибытие в Польшу", — приводят его слова журналисты.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева — возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
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