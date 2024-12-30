В Польше предложили радикальный план против Украины
Польский депутат Туманович предложил запретить въезд украинским военным в страну
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Польский депутат Витольд Туманович предложил запретить украинским военным въезд в Польшу после окончания конфликта, пишет Do Rzeczy.
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"По словам политика, сейчас, если говорить о конфликте на Украине, Польше нужно честно обратить внимание на две основные проблемы: первая — не допустить ни одного польского солдата на Украину, а вторая — не допустить ни одного украинского военнослужащего в Польшу", — говорится в материале.
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По мнению Тумановича, украинские военные будут представлять угрозу после окончания конфликта.
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"Мы знаем, что происходит с солдатами после окончания боевых действий. К сожалению, им свойственно устраивать организованную преступность, поэтому мы не можем допустить их прибытие в Польшу", — приводят его слова журналисты.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева — возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.