https://ria.ru/20241230/udar-1992106023.html

ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области

ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области - РИА Новости, 30.12.2024

ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области

Украина нанесла удар по Льгову в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украина нанесла удар по Льгову в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."Украинский нацистский режим в очередной раз нанес удар по мирному городу Льгову", — написал он.По словам врио губернатора, информации о пострадавших и значительных разрушениях пока не поступало. Хинштейн уточнил, что на месте работают аварийные и коммунальные службы.Минобороны ранее в декабре опубликовало данные о зонах досягаемости дальнобойных ракет, которые страны НАТО поставляют Украине. Из них следует, что в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG — ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области, Крым и западные части Краснодарского края и Волгоградской области. Также в зоне поражения находятся регионы ЦФО — Брянская, Орловская, Курская, Белгородская и Воронежская, а также частично Калужская, Смоленская и Тамбовская области.Как подчеркивает Минобороны, на каждый удар по территории России последует неминуемый ответ.

https://ria.ru/20241230/vsu-1992103837.html

https://ria.ru/20241230/raketa-1992106271.html

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россия, льгов, киев, курская область, александр хинштейн, украина