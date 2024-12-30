https://ria.ru/20241230/udar-1992046054.html

ВС России нанесли удар по ангару в Полтавской области

ВС России нанесли удар по ангару в Полтавской области - РИА Новости, 30.12.2024

ВС России нанесли удар по ангару в Полтавской области

В Полтавской области российские военные поразили ангар с техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T08:31:00+03:00

2024-12-30T08:31:00+03:00

2024-12-30T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. В Полтавской области российские военные поразили ангар с техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Полтавской области по ангару, в котором бандеровцы технику прятали, прилетело", — заявил собеседник агентства.Кроме того, в Днепропетровской области "прилет" зафиксировали рядом с пунктом временной дислокации ВСУ."Хорошо прилетело в Сумы. Местное сопротивление сообщает, что развалили склад дроноводов (операторов БПЛА. — Прим. ред.), вместе с несколькими бандеровскими упырями", — сказал Лебедев.По его словам, также удар нанесли по городу Лозовая Харьковской области."На утро известно, что в некий отель прилетело. Кто-то там серьезный был, потому как СБУ сразу оцепили место, а обычные "скорые" пустили через минут 40", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241230/oruzhie-1985961756.html

https://ria.ru/20241230/pvo-1992045564.html

https://ria.ru/20241230/priznanie-1992040635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

полтавская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины