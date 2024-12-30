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ВС России нанесли удар по ангару в Полтавской области - РИА Новости, 30.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:31 30.12.2024 (обновлено: 09:11 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/udar-1992046054.html
ВС России нанесли удар по ангару в Полтавской области
ВС России нанесли удар по ангару в Полтавской области - РИА Новости, 30.12.2024
ВС России нанесли удар по ангару в Полтавской области
В Полтавской области российские военные поразили ангар с техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T08:31:00+03:00
2024-12-30T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. В Полтавской области российские военные поразили ангар с техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.&quot;В Полтавской области по ангару, в котором бандеровцы технику прятали, прилетело&quot;, — заявил собеседник агентства.Кроме того, в Днепропетровской области "прилет" зафиксировали рядом с пунктом временной дислокации ВСУ."Хорошо прилетело в Сумы. Местное сопротивление сообщает, что развалили склад дроноводов (операторов БПЛА. — Прим. ред.), вместе с несколькими бандеровскими упырями", — сказал Лебедев.По его словам, также удар нанесли по городу Лозовая Харьковской области."На утро известно, что в некий отель прилетело. Кто-то там серьезный был, потому как СБУ сразу оцепили место, а обычные "скорые" пустили через минут 40", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241230/oruzhie-1985961756.html
https://ria.ru/20241230/pvo-1992045564.html
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полтавская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по ангару в Полтавской области

ВС России нанесли удар по по ангару с техникой ВСУ в Полтавской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. В Полтавской области российские военные поразили ангар с техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«

Полтавской области по ангару, в котором бандеровцы технику прятали, прилетело", — заявил собеседник агентства.

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Кроме того, в Днепропетровской области "прилет" зафиксировали рядом с пунктом временной дислокации ВСУ.
"Хорошо прилетело в Сумы. Местное сопротивление сообщает, что развалили склад дроноводов (операторов БПЛА. — Прим. ред.), вместе с несколькими бандеровскими упырями", — сказал Лебедев.
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По его словам, также удар нанесли по городу Лозовая Харьковской области.
«
"На утро известно, что в некий отель прилетело. Кто-то там серьезный был, потому как СБУ сразу оцепили место, а обычные "скорые" пустили через минут 40", — добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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