https://ria.ru/20241230/udar-1992046054.html
ВС России нанесли удар по ангару в Полтавской области
ВС России нанесли удар по ангару в Полтавской области - РИА Новости, 30.12.2024
ВС России нанесли удар по ангару в Полтавской области
В Полтавской области российские военные поразили ангар с техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T08:31:00+03:00
2024-12-30T08:31:00+03:00
2024-12-30T09:11:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. В Полтавской области российские военные поразили ангар с техникой ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В Полтавской области по ангару, в котором бандеровцы технику прятали, прилетело", — заявил собеседник агентства.Кроме того, в Днепропетровской области "прилет" зафиксировали рядом с пунктом временной дислокации ВСУ."Хорошо прилетело в Сумы. Местное сопротивление сообщает, что развалили склад дроноводов (операторов БПЛА. — Прим. ред.), вместе с несколькими бандеровскими упырями", — сказал Лебедев.По его словам, также удар нанесли по городу Лозовая Харьковской области."На утро известно, что в некий отель прилетело. Кто-то там серьезный был, потому как СБУ сразу оцепили место, а обычные "скорые" пустили через минут 40", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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полтавская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по ангару в Полтавской области
ВС России нанесли удар по по ангару с техникой ВСУ в Полтавской области