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Бойцы ВС России обнаружили и эвакуировали в тыл трофейный БМП ВСУ М113 - РИА Новости, 30.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/trofey-1992039342.html
Бойцы ВС России обнаружили и эвакуировали в тыл трофейный БМП ВСУ М113
Бойцы ВС России обнаружили и эвакуировали в тыл трофейный БМП ВСУ М113 - РИА Новости, 30.12.2024
Бойцы ВС России обнаружили и эвакуировали в тыл трофейный БМП ВСУ М113
Минобороны России опубликовало кадры эвакуации с поля боя уссурийскими десантниками трофейного БМП ВСУ М113 производства США в Кореневском районе Курской... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T05:04:00+03:00
2024-12-30T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
курская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
бтр m113
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры эвакуации с поля боя уссурийскими десантниками трофейного БМП ВСУ М113 производства США в Кореневском районе Курской области. "Очередная трофейная БМП М113 производства США была доставлена в расположение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из Кореневского района Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ. Эвакуация бронеавтомобиля проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава с использованием техники", - говорится в сообщении ведомства. "Сначала разминировали дорогу, машину забрали, отработали, как положено, состояние у нее на четверочку, нужно заменить бортовую передачу гусеничного хода - и машина будет работать", - сказал командир отделения с позывным "Ветер" в опубликованным Минобороны видео. Вторым этапом прошла непосредственная эвакуация американской БМП: под непрекращающимся воздействием FPV-дронов и артиллерии противника десантники ремонтно-эвакуационных подразделений зацепили на буксир вражескую БМП и доставили в ремонтное подразделение. В ведомстве сообщили, что хоть на бронемашине и нанесен красный крест для обозначения медицинских подразделений, но использовалась она для боевой работы по доставке пехоты на передовую и проведению ротации личного состава. "Внутри были обнаружены боеприпасы, автоматические винтовки, пулеметы и гранатометы. Сама БМП не была подбита, а наехав на мину, подорвалась и потеряла гусеницу с левым передним фрикционом. После чего ее экипаж с десантом погиб, а выжившие, бросив боевую машину, разбежались", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20241229/vsu-1992019018.html
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россия, сша, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, бтр m113
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Курская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, БТР M113
Бойцы ВС России обнаружили и эвакуировали в тыл трофейный БМП ВСУ М113

Уссурийские десантники обнаружили и эвакуировали в тыл трофейный БМП ВСУ М113

© РИА НовостиТрофейный американский БТР М113
Трофейный американский БТР М113 - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости
Трофейный американский БТР М113. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры эвакуации с поля боя уссурийскими десантниками трофейного БМП ВСУ М113 производства США в Кореневском районе Курской области.
"Очередная трофейная БМП М113 производства США была доставлена в расположение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из Кореневского района Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ. Эвакуация бронеавтомобиля проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава с использованием техники", - говорится в сообщении ведомства.
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"Сначала разминировали дорогу, машину забрали, отработали, как положено, состояние у нее на четверочку, нужно заменить бортовую передачу гусеничного хода - и машина будет работать", - сказал командир отделения с позывным "Ветер" в опубликованным Минобороны видео.
Вторым этапом прошла непосредственная эвакуация американской БМП: под непрекращающимся воздействием FPV-дронов и артиллерии противника десантники ремонтно-эвакуационных подразделений зацепили на буксир вражескую БМП и доставили в ремонтное подразделение.
В ведомстве сообщили, что хоть на бронемашине и нанесен красный крест для обозначения медицинских подразделений, но использовалась она для боевой работы по доставке пехоты на передовую и проведению ротации личного состава.
"Внутри были обнаружены боеприпасы, автоматические винтовки, пулеметы и гранатометы. Сама БМП не была подбита, а наехав на мину, подорвалась и потеряла гусеницу с левым передним фрикционом. После чего ее экипаж с десантом погиб, а выжившие, бросив боевую машину, разбежались", - отметили в Минобороны.
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