https://ria.ru/20241230/trofey-1992039342.html

Бойцы ВС России обнаружили и эвакуировали в тыл трофейный БМП ВСУ М113

Бойцы ВС России обнаружили и эвакуировали в тыл трофейный БМП ВСУ М113 - РИА Новости, 30.12.2024

Бойцы ВС России обнаружили и эвакуировали в тыл трофейный БМП ВСУ М113

Минобороны России опубликовало кадры эвакуации с поля боя уссурийскими десантниками трофейного БМП ВСУ М113 производства США в Кореневском районе Курской... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T05:04:00+03:00

2024-12-30T05:04:00+03:00

2024-12-30T05:04:00+03:00

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курская область

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вооруженные силы украины

бтр m113

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры эвакуации с поля боя уссурийскими десантниками трофейного БМП ВСУ М113 производства США в Кореневском районе Курской области. "Очередная трофейная БМП М113 производства США была доставлена в расположение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ из Кореневского района Курской области силами ремонтно-эвакуационной группы ВДВ. Эвакуация бронеавтомобиля проходила в два этапа. Сначала была проведена инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава с использованием техники", - говорится в сообщении ведомства. "Сначала разминировали дорогу, машину забрали, отработали, как положено, состояние у нее на четверочку, нужно заменить бортовую передачу гусеничного хода - и машина будет работать", - сказал командир отделения с позывным "Ветер" в опубликованным Минобороны видео. Вторым этапом прошла непосредственная эвакуация американской БМП: под непрекращающимся воздействием FPV-дронов и артиллерии противника десантники ремонтно-эвакуационных подразделений зацепили на буксир вражескую БМП и доставили в ремонтное подразделение. В ведомстве сообщили, что хоть на бронемашине и нанесен красный крест для обозначения медицинских подразделений, но использовалась она для боевой работы по доставке пехоты на передовую и проведению ротации личного состава. "Внутри были обнаружены боеприпасы, автоматические винтовки, пулеметы и гранатометы. Сама БМП не была подбита, а наехав на мину, подорвалась и потеряла гусеницу с левым передним фрикционом. После чего ее экипаж с десантом погиб, а выжившие, бросив боевую машину, разбежались", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20241229/vsu-1992019018.html

https://ria.ru/20241229/kurakhovo-1992028410.html

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россия, сша, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, бтр m113