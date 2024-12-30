Рейтинг@Mail.ru
ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, утверждает Еврокомиссия - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 30.12.2024 (обновлено: 23:31 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/tranzit-1992114550.html
ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, утверждает Еврокомиссия
ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, утверждает Еврокомиссия - РИА Новости, 30.12.2024
ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, утверждает Еврокомиссия
Еврокомиссия утверждает, что европейские страны готовы к остановке поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T23:11:00+03:00
2024-12-30T23:31:00+03:00
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
словакия
европа
владимир зеленский
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Еврокомиссия утверждает, что европейские страны готовы к остановке поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых государств, в том числе Словакии, заявила РИА Новости официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.&quot;Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился к ней&quot;, — сказала собеседница агентства.Она заверила, что Еврокомиссия в координации с государствами — членами ЕС более года специально работает над подготовкой к сценарию прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года и над обеспечением альтернативных поставок для затронутых государств-членов.Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.Ранее на прошлой неделе Фицо предупредил Киев о возможных ответных мерах, включая прекращение поставок электроэнергии. По словам главы словацкого правительства, прекращение транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это приведет к росту цен на голубое топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил он.
https://ria.ru/20241229/fitso-1992021722.html
https://ria.ru/20241230/smi-1992085668.html
украина
россия
словакия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, словакия, европа, владимир зеленский, еврокомиссия, газпром, турецкий поток
Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, Словакия, Европа, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Газпром, Турецкий поток
ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, утверждает Еврокомиссия

Еврокомиссия утверждает, что ЕС готов к остановке поставок газа через Украину

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Еврокомиссия утверждает, что европейские страны готовы к остановке поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых государств, в том числе Словакии, заявила РИА Новости официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
«

"Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился к ней", — сказала собеседница агентства.

Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Фицо назвал решение Украины по российскому газу беспрецедентным
29 декабря, 21:15
Она заверила, что Еврокомиссия в координации с государствами — членами ЕС более года специально работает над подготовкой к сценарию прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года и над обеспечением альтернативных поставок для затронутых государств-членов.
Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Ранее на прошлой неделе Фицо предупредил Киев о возможных ответных мерах, включая прекращение поставок электроэнергии. По словам главы словацкого правительства, прекращение транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это приведет к росту цен на голубое топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил он.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
На Украине в четыре раза поднимут тарифы на транспортировку газа
Вчера, 16:52
 
УкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссияСловакияЕвропаВладимир ЗеленскийЕврокомиссияГазпромТурецкий поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала