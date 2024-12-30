ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, утверждает Еврокомиссия
Еврокомиссия утверждает, что ЕС готов к остановке поставок газа через Украину
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Еврокомиссия утверждает, что европейские страны готовы к остановке поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых государств, в том числе Словакии, заявила РИА Новости официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
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"Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился к ней", — сказала собеседница агентства.
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Она заверила, что Еврокомиссия в координации с государствами — членами ЕС более года специально работает над подготовкой к сценарию прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года и над обеспечением альтернативных поставок для затронутых государств-членов.
Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Ранее на прошлой неделе Фицо предупредил Киев о возможных ответных мерах, включая прекращение поставок электроэнергии. По словам главы словацкого правительства, прекращение транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это приведет к росту цен на голубое топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил он.