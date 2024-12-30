https://ria.ru/20241230/tranzit-1992114550.html

ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, утверждает Еврокомиссия

ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, утверждает Еврокомиссия - РИА Новости, 30.12.2024

ЕС готов к остановке транзита газа через Украину, утверждает Еврокомиссия

Еврокомиссия утверждает, что европейские страны готовы к остановке поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T23:11:00+03:00

2024-12-30T23:11:00+03:00

2024-12-30T23:31:00+03:00

украина

евросоюз

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словакия

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еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Еврокомиссия утверждает, что европейские страны готовы к остановке поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых государств, в том числе Словакии, заявила РИА Новости официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен."Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился к ней", — сказала собеседница агентства.Она заверила, что Еврокомиссия в координации с государствами — членами ЕС более года специально работает над подготовкой к сценарию прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года и над обеспечением альтернативных поставок для затронутых государств-членов.Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется "Балканский поток", который принимает топливо из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров газа в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.Ранее на прошлой неделе Фицо предупредил Киев о возможных ответных мерах, включая прекращение поставок электроэнергии. По словам главы словацкого правительства, прекращение транзита российского газа через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов евро в 2025-2026 годах. Это приведет к росту цен на голубое топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику, добавил он.

https://ria.ru/20241229/fitso-1992021722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, словакия, европа, владимир зеленский, еврокомиссия, газпром, турецкий поток