https://ria.ru/20241230/tranzit-1992114438.html

В ЕК прокомментировали остановку транзита газа через Украину

В ЕК прокомментировали остановку транзита газа через Украину - РИА Новости, 30.12.2024

В ЕК прокомментировали остановку транзита газа через Украину

Еврокомиссия считает, что последствия прекращения транзита российского газа в Евросоюз через Украину с 1 января 2025 года будут иметь ограниченный характер,... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T23:10:00+03:00

2024-12-30T23:10:00+03:00

2024-12-30T23:47:00+03:00

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Еврокомиссия считает, что последствия прекращения транзита российского газа в Евросоюз через Украину с 1 января 2025 года будут иметь ограниченный характер, заявила РИА Новости официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен."Последствия прекращения транзита через Украину будут иметь ограниченный характер для безопасности снабжения ЕС", - сказала европейский представитель.По ее словам, газовая инфраструктура Евросоюза "достаточно гибкая, чтобы доставить газ нероссийского происхождения в центральную и восточную Европу по альтернативным маршрутам"."С 2022 года она была усилена новыми мощностями для импорта сжиженного природного газа", - сообщили в Еврокомиссии.По словам собеседницы агентства, безопасность структуры обеспечения Европы газом была усилена в последние годы, в том числе, благодаря энергоэффективности и возобновляемым источникам.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее в декабре сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в открытом письме, которое адресовано главам Европейской комиссии и Европейского совета, что игнорирование Евросоюзом решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам.По словам Фицо, Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа по направлению Словакии и для других получателей в западной Европе".

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

https://ria.ru/20241219/gaz-1990042098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, еврокомиссия, санкции в отношении россии, украина, евросоюз, европа, роберт фицо, владимир зеленский, словакия, владимир путин, газпром