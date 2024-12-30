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В ЕК прокомментировали остановку транзита газа через Украину - РИА Новости, 30.12.2024
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23:10 30.12.2024 (обновлено: 23:47 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/tranzit-1992114438.html
В ЕК прокомментировали остановку транзита газа через Украину
В ЕК прокомментировали остановку транзита газа через Украину - РИА Новости, 30.12.2024
В ЕК прокомментировали остановку транзита газа через Украину
Еврокомиссия считает, что последствия прекращения транзита российского газа в Евросоюз через Украину с 1 января 2025 года будут иметь ограниченный характер,... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T23:10:00+03:00
2024-12-30T23:47:00+03:00
экономика
еврокомиссия
санкции в отношении россии
украина
евросоюз
европа
роберт фицо
владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Еврокомиссия считает, что последствия прекращения транзита российского газа в Евросоюз через Украину с 1 января 2025 года будут иметь ограниченный характер, заявила РИА Новости официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен."Последствия прекращения транзита через Украину будут иметь ограниченный характер для безопасности снабжения ЕС", - сказала европейский представитель.По ее словам, газовая инфраструктура Евросоюза "достаточно гибкая, чтобы доставить газ нероссийского происхождения в центральную и восточную Европу по альтернативным маршрутам"."С 2022 года она была усилена новыми мощностями для импорта сжиженного природного газа", - сообщили в Еврокомиссии.По словам собеседницы агентства, безопасность структуры обеспечения Европы газом была усилена в последние годы, в том числе, благодаря энергоэффективности и возобновляемым источникам.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее в декабре сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в открытом письме, которое адресовано главам Европейской комиссии и Европейского совета, что игнорирование Евросоюзом решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам.По словам Фицо, Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа по направлению Словакии и для других получателей в западной Европе".
https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html
https://ria.ru/20241219/gaz-1990042098.html
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экономика, еврокомиссия, санкции в отношении россии, украина, евросоюз, европа, роберт фицо, владимир зеленский, словакия, владимир путин, газпром
Экономика, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Украина, Евросоюз, Европа, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Словакия, Владимир Путин, Газпром
В ЕК прокомментировали остановку транзита газа через Украину

В ЕК заявили, что с 2022 года усилили мощности по импорту СПГ в страны Евросоюза

© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция в Львовской области
Газораспределительная станция в Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Газораспределительная станция в Львовской области. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Еврокомиссия считает, что последствия прекращения транзита российского газа в Евросоюз через Украину с 1 января 2025 года будут иметь ограниченный характер, заявила РИА Новости официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
"Последствия прекращения транзита через Украину будут иметь ограниченный характер для безопасности снабжения ЕС", - сказала европейский представитель.
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По ее словам, газовая инфраструктура Евросоюза "достаточно гибкая, чтобы доставить газ нероссийского происхождения в центральную и восточную Европу по альтернативным маршрутам".
«
"С 2022 года она была усилена новыми мощностями для импорта сжиженного природного газа", - сообщили в Еврокомиссии.
По словам собеседницы агентства, безопасность структуры обеспечения Европы газом была усилена в последние годы, в том числе, благодаря энергоэффективности и возобновляемым источникам.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее в декабре сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в открытом письме, которое адресовано главам Европейской комиссии и Европейского совета, что игнорирование Евросоюзом решения Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию приведет к напряженности и ответным мерам.
По словам Фицо, Зеленский "в одностороннем порядке, без каких-либо открытых консультаций с органами Европейского союза или заинтересованными государствами-членами, сообщил, что после 1 января 2025 года Украина не будет обеспечивать через свою территорию никакой транзит газа по направлению Словакии и для других получателей в западной Европе".
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ЭкономикаЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииУкраинаЕвросоюзЕвропаРоберт ФицоВладимир ЗеленскийСловакияВладимир ПутинГазпром
 
 
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