https://ria.ru/20241230/tramp-1992078965.html

Трамп назвал "самое глупое политическое решение" республиканцев

Трамп назвал "самое глупое политическое решение" республиканцев - РИА Новости, 30.12.2024

Трамп назвал "самое глупое политическое решение" республиканцев

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал меры по потолку государственного долга США, назвав их одним из самых глупых политических решений... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T15:44:00+03:00

2024-12-30T15:44:00+03:00

2024-12-30T15:44:00+03:00

сша

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал меры по потолку государственного долга США, назвав их одним из самых глупых политических решений республиканской партии. Об этом он заявил в соцсети Truth Social."Продление потолка долга предыдущим спикером палаты представителей (республиканцем Кевином Маккарти — прим. ред.) <...> войдет в историю как одно из самых глупых политических решений, принятых за последние годы. Не было никаких причин делать это — мы ничего не добились, и мы ничего не получили за это", — считает он.По словам Трампа, нынешнее положение дел сравнимо с ситуацией в 1929 году, когда началась Великая депрессия — мировой экономический кризис, стартовавший с краха американского фондового рынка и продлившийся десять лет."Демократам все равно, где может оказаться наша страна. На самом деле, они предпочли бы "Депрессию", если это повредит Республиканской партии. <…> В этой потенциальной катастрофе следует винить их, а не республиканцев!" — заключил политик.Действие потолка госдолга временно отменили в июне 2023 года с принятием закона о фискальной ответственности. Со 2 января 2025 года Штаты вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга. При этом, по словам главы американского минфина Джанет Йеллен, США достигнут потолка госдолга уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер для избежания дефолта.Государственный долг Соединенных Штатов, превысивший 36 триллионов долларов, за 2024 год увеличился на сумму, которая более чем в восемь раз превышает госдолг России в долларовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным минфинов двух стран.Согласно последним доступным данным, госдолг США достиг 36,2 триллиона долларов. За год он увеличился на 7% или 2,4 триллиона долларов, что в 8,3 раза больше, чем весь российский госдолг на данный момент - 286,3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20241228/gosdolg-1991863581.html

https://ria.ru/20241228/ssha-1991776496.html

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сша, россия, дональд трамп, кевин маккарти, джанет йеллен