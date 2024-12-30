Трамп назвал "самое глупое политическое решение" республиканцев
Трамп обвинил республиканцев в самом глупом политическом решении из-за госдолга
© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал меры по потолку государственного долга США, назвав их одним из самых глупых политических решений республиканской партии. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
"Продление потолка долга предыдущим спикером палаты представителей (республиканцем Кевином Маккарти — прим. ред.) <...> войдет в историю как одно из самых глупых политических решений, принятых за последние годы. Не было никаких причин делать это — мы ничего не добились, и мы ничего не получили за это", — считает он.
По словам Трампа, нынешнее положение дел сравнимо с ситуацией в 1929 году, когда началась Великая депрессия — мировой экономический кризис, стартовавший с краха американского фондового рынка и продлившийся десять лет.
"Демократам все равно, где может оказаться наша страна. На самом деле, они предпочли бы "Депрессию", если это повредит Республиканской партии. <…> В этой потенциальной катастрофе следует винить их, а не республиканцев!" — заключил политик.
Действие потолка госдолга временно отменили в июне 2023 года с принятием закона о фискальной ответственности. Со 2 января 2025 года Штаты вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга. При этом, по словам главы американского минфина Джанет Йеллен, США достигнут потолка госдолга уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер для избежания дефолта.
Государственный долг Соединенных Штатов, превысивший 36 триллионов долларов, за 2024 год увеличился на сумму, которая более чем в восемь раз превышает госдолг России в долларовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным минфинов двух стран.
Согласно последним доступным данным, госдолг США достиг 36,2 триллиона долларов. За год он увеличился на 7% или 2,4 триллиона долларов, что в 8,3 раза больше, чем весь российский госдолг на данный момент - 286,3 миллиарда долларов.