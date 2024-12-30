Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал "самое глупое политическое решение" республиканцев - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/tramp-1992078965.html
Трамп назвал "самое глупое политическое решение" республиканцев
Трамп назвал "самое глупое политическое решение" республиканцев - РИА Новости, 30.12.2024
Трамп назвал "самое глупое политическое решение" республиканцев
Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал меры по потолку государственного долга США, назвав их одним из самых глупых политических решений... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T15:44:00+03:00
2024-12-30T15:44:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
кевин маккарти
джанет йеллен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8c57ef1a225a4c863d45f9e659c86b.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал меры по потолку государственного долга США, назвав их одним из самых глупых политических решений республиканской партии. Об этом он заявил в соцсети Truth Social."Продление потолка долга предыдущим спикером палаты представителей (республиканцем Кевином Маккарти — прим. ред.) &lt;...&gt; войдет в историю как одно из самых глупых политических решений, принятых за последние годы. Не было никаких причин делать это — мы ничего не добились, и мы ничего не получили за это", — считает он.По словам Трампа, нынешнее положение дел сравнимо с ситуацией в 1929 году, когда началась Великая депрессия — мировой экономический кризис, стартовавший с краха американского фондового рынка и продлившийся десять лет."Демократам все равно, где может оказаться наша страна. На самом деле, они предпочли бы "Депрессию", если это повредит Республиканской партии. &lt;…&gt; В этой потенциальной катастрофе следует винить их, а не республиканцев!" — заключил политик.Действие потолка госдолга временно отменили в июне 2023 года с принятием закона о фискальной ответственности. Со 2 января 2025 года Штаты вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга. При этом, по словам главы американского минфина Джанет Йеллен, США достигнут потолка госдолга уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер для избежания дефолта.Государственный долг Соединенных Штатов, превысивший 36 триллионов долларов, за 2024 год увеличился на сумму, которая более чем в восемь раз превышает госдолг России в долларовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным минфинов двух стран.Согласно последним доступным данным, госдолг США достиг 36,2 триллиона долларов. За год он увеличился на 7% или 2,4 триллиона долларов, что в 8,3 раза больше, чем весь российский госдолг на данный момент - 286,3 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20241228/gosdolg-1991863581.html
https://ria.ru/20241228/ssha-1991776496.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990791444_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_98c3341dd9c53194a05e891c6d32f77c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, дональд трамп, кевин маккарти, джанет йеллен
США, Россия, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Джанет Йеллен
Трамп назвал "самое глупое политическое решение" республиканцев

Трамп обвинил республиканцев в самом глупом политическом решении из-за госдолга

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал меры по потолку государственного долга США, назвав их одним из самых глупых политических решений республиканской партии. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.
"Продление потолка долга предыдущим спикером палаты представителей (республиканцем Кевином Маккарти — прим. ред.) <...> войдет в историю как одно из самых глупых политических решений, принятых за последние годы. Не было никаких причин делать это — мы ничего не добились, и мы ничего не получили за это", — считает он.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Госдолг США вырос на сумму, превышающую внешний долг России в восемь раз
28 декабря, 14:21
По словам Трампа, нынешнее положение дел сравнимо с ситуацией в 1929 году, когда началась Великая депрессия — мировой экономический кризис, стартовавший с краха американского фондового рынка и продлившийся десять лет.
"Демократам все равно, где может оказаться наша страна. На самом деле, они предпочли бы "Депрессию", если это повредит Республиканской партии. <…> В этой потенциальной катастрофе следует винить их, а не республиканцев!" — заключил политик.
Действие потолка госдолга временно отменили в июне 2023 года с принятием закона о фискальной ответственности. Со 2 января 2025 года Штаты вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга. При этом, по словам главы американского минфина Джанет Йеллен, США достигнут потолка госдолга уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер для избежания дефолта.
Государственный долг Соединенных Штатов, превысивший 36 триллионов долларов, за 2024 год увеличился на сумму, которая более чем в восемь раз превышает госдолг России в долларовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным минфинов двух стран.
Согласно последним доступным данным, госдолг США достиг 36,2 триллиона долларов. За год он увеличился на 7% или 2,4 триллиона долларов, что в 8,3 раза больше, чем весь российский госдолг на данный момент - 286,3 миллиарда долларов.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
США потребуются экстренные меры из-за роста госдолга, предупредила Йеллен
28 декабря, 00:51
 
СШАРоссияДональд ТрампКевин МаккартиДжанет Йеллен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала