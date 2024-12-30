https://ria.ru/20241230/tramp-1992033398.html
Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера
Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера - РИА Новости, 30.12.2024
Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера
Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп в понедельник выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента США, демократа Джимми Картера. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T01:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп в понедельник выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента США, демократа Джимми Картера.Ранее смерть Картера подтвердил основанный им фонд, 39-му президенту США было 100 лет."Я только что узнал о кончине президента Джимми Картера. Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Он отметил, что за попытки Картера сделать жизнь американцев лучше "мы все должны выразить ему благодарность".
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сша, в мире
Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера
Трамп выразил соболезнования родственникам экс-президента США Картера
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп в понедельник выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента США, демократа Джимми Картера.
Ранее смерть Картера подтвердил основанный им фонд, 39-му президенту США было 100 лет.
"Я только что узнал о кончине президента Джимми Картера. Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что за попытки Картера сделать жизнь американцев лучше "мы все должны выразить ему благодарность".