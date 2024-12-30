https://ria.ru/20241230/tramp-1992033398.html

Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера

Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера - РИА Новости, 30.12.2024

Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера

Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп в понедельник выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента США, демократа Джимми Картера. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T01:22:00+03:00

2024-12-30T01:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп в понедельник выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента США, демократа Джимми Картера.Ранее смерть Картера подтвердил основанный им фонд, 39-му президенту США было 100 лет."Я только что узнал о кончине президента Джимми Картера. Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Он отметил, что за попытки Картера сделать жизнь американцев лучше "мы все должны выразить ему благодарность".

https://ria.ru/20241230/karter-1992030959.html

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