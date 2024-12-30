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Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера - РИА Новости, 30.12.2024
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01:22 30.12.2024 (обновлено: 03:35 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/tramp-1992033398.html
Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера
Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера - РИА Новости, 30.12.2024
Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера
Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп в понедельник выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента США, демократа Джимми Картера. РИА Новости, 30.12.2024
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп в понедельник выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента США, демократа Джимми Картера.Ранее смерть Картера подтвердил основанный им фонд, 39-му президенту США было 100 лет."Я только что узнал о кончине президента Джимми Картера. Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Он отметил, что за попытки Картера сделать жизнь американцев лучше "мы все должны выразить ему благодарность".
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США, В мире
Трамп выразил соболезнования из-за смерти экс-президента США Картера

Трамп выразил соболезнования родственникам экс-президента США Картера

© AP Photo / Rick ScuteriДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Rick Scuteri
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп в понедельник выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента США, демократа Джимми Картера.
Ранее смерть Картера подтвердил основанный им фонд, 39-му президенту США было 100 лет.
"Я только что узнал о кончине президента Джимми Картера. Те из нас, кому посчастливилось быть президентом, понимают, что это очень эксклюзивный клуб, и только мы можем понять огромную ответственность лидера величайшей нации в истории", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он отметил, что за попытки Картера сделать жизнь американцев лучше "мы все должны выразить ему благодарность".
Джимми Картер - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Умер бывший президент США Джимми Картер
00:10
 
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