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В Тбилиси проходит очередная акция протеста - РИА Новости, 30.12.2024
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22:39 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/tbilisi-1992113257.html
В Тбилиси проходит очередная акция протеста
В Тбилиси проходит очередная акция протеста - РИА Новости, 30.12.2024
В Тбилиси проходит очередная акция протеста
В центре Тбилиси около парламента проходит 33-й день непрерывных акций протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T22:39:00+03:00
2024-12-30T22:39:00+03:00
в мире
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 30 дек - РИА Новости. В центре Тбилиси около парламента проходит 33-й день непрерывных акций протеста, передает корреспондент РИА Новости. Вечерние демонстрации получили в столице ежедневный характер. Прилегающий к парламенту проспект Руставели перекрыт. Акции начались после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты. Акции протеста в последнее время стали более спокойными, митингующие больше не закидывают здание парламента петардами и бутылками, а силовики не разгоняют их водометами и слезоточивым газом.
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в мире, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024, Тбилиси
В Тбилиси проходит очередная акция протеста

В центре Тбилиси около парламента проходит 33-й день непрерывных акций протеста

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 30 дек - РИА Новости. В центре Тбилиси около парламента проходит 33-й день непрерывных акций протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Вечерние демонстрации получили в столице ежедневный характер. Прилегающий к парламенту проспект Руставели перекрыт.
Акции начались после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Акции протеста в последнее время стали более спокойными, митингующие больше не закидывают здание парламента петардами и бутылками, а силовики не разгоняют их водометами и слезоточивым газом.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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В миреИраклий КобахидзеПротесты в Грузии — 2024Тбилиси
 
 
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