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Таиланд станет государством-партнером БРИКС с 1 января

Таиланд станет государством-партнером БРИКС с 1 января - РИА Новости, 30.12.2024

Таиланд станет государством-партнером БРИКС с 1 января

Таиланд становится государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на интернет-сайте... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T15:30:00+03:00

2024-12-30T15:30:00+03:00

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БАНГКОК, 30 дек - РИА Новости. Таиланд становится государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на интернет-сайте ведомства. "Двадцать восьмого декабря 2024 года Таиланд получил уведомление от России, председателя БРИКС в 2024 году, о том, что Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Таиланд получил от России, как председателя БРИКС 2024 года, приглашение вступить в объединение в качестве государства-партнера и дал на это приглашение положительный ответ. "Партнерство Таиланда с БРИКС основывается на его давнем сотрудничестве с группой, которое началось в 2017 году, когда Таиланд присоединился к механизму БРИКС Плюс. Это партнерство открывает значительные возможности для укрепления экономических связей со странами-членами БРИКС - развивающимися рынками и развивающимися странами с высоким потенциалом роста", - добавляется в пресс-релизе. МИД Таиланда напоминает в документе, что ключевые области сотрудничества страны с объединением включают торговлю, инвестиции и туризм. "Кроме того, партнерство также способствует развитию связей между гражданами Таиланда и других стран-членов и партнеров БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран. Таиланд также выражает готовность стать посредником между БРИКС и другими региональными объединениями, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Азиатский диалог по сотрудничеству и Инициатива стран Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации (БИМСТЭК)", - отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20241226/shri-lanka-1991359553.html

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