https://ria.ru/20241230/tailand-1992077162.html
Таиланд станет государством-партнером БРИКС с 1 января
Таиланд станет государством-партнером БРИКС с 1 января - РИА Новости, 30.12.2024
Таиланд станет государством-партнером БРИКС с 1 января
Таиланд становится государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на интернет-сайте... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T15:30:00+03:00
2024-12-30T15:30:00+03:00
2024-12-30T15:30:00+03:00
в мире
таиланд
россия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983067300_0:0:3530:1986_1920x0_80_0_0_ddc4601f0a443182573f6b17a4c317a1.jpg
БАНГКОК, 30 дек - РИА Новости. Таиланд становится государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на интернет-сайте ведомства. "Двадцать восьмого декабря 2024 года Таиланд получил уведомление от России, председателя БРИКС в 2024 году, о том, что Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Таиланд получил от России, как председателя БРИКС 2024 года, приглашение вступить в объединение в качестве государства-партнера и дал на это приглашение положительный ответ. "Партнерство Таиланда с БРИКС основывается на его давнем сотрудничестве с группой, которое началось в 2017 году, когда Таиланд присоединился к механизму БРИКС Плюс. Это партнерство открывает значительные возможности для укрепления экономических связей со странами-членами БРИКС - развивающимися рынками и развивающимися странами с высоким потенциалом роста", - добавляется в пресс-релизе. МИД Таиланда напоминает в документе, что ключевые области сотрудничества страны с объединением включают торговлю, инвестиции и туризм. "Кроме того, партнерство также способствует развитию связей между гражданами Таиланда и других стран-членов и партнеров БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран. Таиланд также выражает готовность стать посредником между БРИКС и другими региональными объединениями, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Азиатский диалог по сотрудничеству и Инициатива стран Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации (БИМСТЭК)", - отмечается в пресс-релизе.
https://ria.ru/20241226/shri-lanka-1991359553.html
https://ria.ru/20241223/briks-1990874183.html
таиланд
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953354504_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_acf2701aee50e7fad30576b95fc82eb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, россия, брикс
В мире, Таиланд, Россия, БРИКС
Таиланд станет государством-партнером БРИКС с 1 января
МИД Таиланда: страна станет государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года
БАНГКОК, 30 дек - РИА Новости.
Таиланд становится государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на интернет-сайте
ведомства.
"Двадцать восьмого декабря 2024 года Таиланд
получил уведомление от России
, председателя БРИКС
в 2024 году, о том, что Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Таиланд получил от России, как председателя БРИКС 2024 года, приглашение вступить в объединение в качестве государства-партнера и дал на это приглашение положительный ответ.
"Партнерство Таиланда с БРИКС основывается на его давнем сотрудничестве с группой, которое началось в 2017 году, когда Таиланд присоединился к механизму БРИКС Плюс. Это партнерство открывает значительные возможности для укрепления экономических связей со странами-членами БРИКС - развивающимися рынками и развивающимися странами с высоким потенциалом роста", - добавляется в пресс-релизе.
МИД Таиланда напоминает в документе, что ключевые области сотрудничества страны с объединением включают торговлю, инвестиции и туризм.
"Кроме того, партнерство также способствует развитию связей между гражданами Таиланда и других стран-членов и партнеров БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран. Таиланд также выражает готовность стать посредником между БРИКС и другими региональными объединениями, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Азиатский диалог по сотрудничеству и Инициатива стран Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации (БИМСТЭК)", - отмечается в пресс-релизе.