Рейтинг@Mail.ru
Таиланд станет государством-партнером БРИКС с 1 января - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/tailand-1992077162.html
Таиланд станет государством-партнером БРИКС с 1 января
Таиланд станет государством-партнером БРИКС с 1 января - РИА Новости, 30.12.2024
Таиланд станет государством-партнером БРИКС с 1 января
Таиланд становится государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на интернет-сайте... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T15:30:00+03:00
2024-12-30T15:30:00+03:00
в мире
таиланд
россия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983067300_0:0:3530:1986_1920x0_80_0_0_ddc4601f0a443182573f6b17a4c317a1.jpg
БАНГКОК, 30 дек - РИА Новости. Таиланд становится государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на интернет-сайте ведомства. "Двадцать восьмого декабря 2024 года Таиланд получил уведомление от России, председателя БРИКС в 2024 году, о том, что Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Таиланд получил от России, как председателя БРИКС 2024 года, приглашение вступить в объединение в качестве государства-партнера и дал на это приглашение положительный ответ. "Партнерство Таиланда с БРИКС основывается на его давнем сотрудничестве с группой, которое началось в 2017 году, когда Таиланд присоединился к механизму БРИКС Плюс. Это партнерство открывает значительные возможности для укрепления экономических связей со странами-членами БРИКС - развивающимися рынками и развивающимися странами с высоким потенциалом роста", - добавляется в пресс-релизе. МИД Таиланда напоминает в документе, что ключевые области сотрудничества страны с объединением включают торговлю, инвестиции и туризм. "Кроме того, партнерство также способствует развитию связей между гражданами Таиланда и других стран-членов и партнеров БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран. Таиланд также выражает готовность стать посредником между БРИКС и другими региональными объединениями, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Азиатский диалог по сотрудничеству и Инициатива стран Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации (БИМСТЭК)", - отмечается в пресс-релизе.
https://ria.ru/20241226/shri-lanka-1991359553.html
https://ria.ru/20241223/briks-1990874183.html
таиланд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953354504_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_acf2701aee50e7fad30576b95fc82eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, россия, брикс
В мире, Таиланд, Россия, БРИКС
Таиланд станет государством-партнером БРИКС с 1 января

МИД Таиланда: страна станет государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Саммит БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 30 дек - РИА Новости. Таиланд становится государством-партнером БРИКС с 1 января 2025 года, говорится в пресс-релизе МИД страны, опубликованном в понедельник на интернет-сайте ведомства.
"Двадцать восьмого декабря 2024 года Таиланд получил уведомление от России, председателя БРИКС в 2024 году, о том, что Таиланд присоединится к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении.
Президент Шри-Ланки Анура Диссаянаке - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Глава Шри-Ланки выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС
26 декабря, 06:44
Ранее сообщалось, что Таиланд получил от России, как председателя БРИКС 2024 года, приглашение вступить в объединение в качестве государства-партнера и дал на это приглашение положительный ответ.
"Партнерство Таиланда с БРИКС основывается на его давнем сотрудничестве с группой, которое началось в 2017 году, когда Таиланд присоединился к механизму БРИКС Плюс. Это партнерство открывает значительные возможности для укрепления экономических связей со странами-членами БРИКС - развивающимися рынками и развивающимися странами с высоким потенциалом роста", - добавляется в пресс-релизе.
МИД Таиланда напоминает в документе, что ключевые области сотрудничества страны с объединением включают торговлю, инвестиции и туризм.
"Кроме того, партнерство также способствует развитию связей между гражданами Таиланда и других стран-членов и партнеров БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран. Таиланд также выражает готовность стать посредником между БРИКС и другими региональными объединениями, такими как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), форум "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), Азиатский диалог по сотрудничеству и Инициатива стран Бенгальского залива по Многоотраслевой Технико-Экономической Кооперации (БИМСТЭК)", - отмечается в пресс-релизе.
Члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Ушаков рассказал о новых странах—партнерах БРИКС
23 декабря, 18:14
 
В миреТаиландРоссияБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала