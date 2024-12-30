https://ria.ru/20241230/svo-1992078048.html

ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.12.2024

ВС России отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" ВС РФ отразили пять контратак ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T15:39:00+03:00

2024-12-30T15:39:00+03:00

2024-12-30T15:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сумская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" ВС РФ отразили пять контратак ВСУ на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Отражено пять атак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что они также в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям 12 украинских бригад и штурмового батальона ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области. Кроме того, в районах 10 населённых пунктов курского приграничья и трёх в Сумской области Украины авиация и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и технику противника. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241229/vsu-1992018459.html

https://ria.ru/20241230/vsu-1992055177.html

россия

курская область

сумская область

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россия, курская область, сумская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины