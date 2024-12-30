ВС России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины
МО: ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие предприятия ВПК Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Также российские бойцы поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала специальной военной операции уничтожены:
- 650 самолетов;
- 283 вертолета;
- 38 878 беспилотных летательных аппаратов;
- 590 зенитных ракетных комплексов;
- 20 103 танка и других боевых бронированных машин;
- 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня;
- 20 093 орудия полевой артиллерии и минометов;
- 29 644 единицы специальной военной автомобильной техники.