https://ria.ru/20241230/svo-1992065945.html

ВС России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины

ВС России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины - РИА Новости, 30.12.2024

ВС России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины

Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T13:00:00+03:00

2024-12-30T13:00:00+03:00

2024-12-30T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983706678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5c6298c195bedf82bb8870f6a874044.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.Также российские бойцы поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах.Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 БПЛА самолетного типа. Всего с начала специальной военной операции уничтожены:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241230/udar-1992046054.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, вооруженные силы украины