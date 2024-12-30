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ВС России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины - РИА Новости, 30.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 30.12.2024 (обновлено: 14:14 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/svo-1992065945.html
ВС России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины
ВС России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины - РИА Новости, 30.12.2024
ВС России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины
Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T13:00:00+03:00
2024-12-30T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны. &quot;Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов&quot;, — отметили в ведомстве.Также российские бойцы поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах.Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 БПЛА самолетного типа. Всего с начала специальной военной операции уничтожены:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241230/udar-1992046054.html
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россия, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим ВПК Украины

МО: ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивавшие предприятия ВПК Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, сообщило Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
Также российские бойцы поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах.
Кроме того, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 65 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала специальной военной операции уничтожены:
  • 650 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 38 878 беспилотных летательных аппаратов;
  • 590 зенитных ракетных комплексов;
  • 20 103 танка и других боевых бронированных машин;
  • 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 20 093 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 29 644 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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