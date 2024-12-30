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Пентагон оценил объем военной помощи Украине при Байдене

Пентагон оценил объем военной помощи Украине при Байдене - РИА Новости, 30.12.2024

Пентагон оценил объем военной помощи Украине при Байдене

Общий объем военной помощи Украине со стороны США при действующем американском президенте Джо Байдене превысил 66 миллиардов долларов, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T18:53:00+03:00

2024-12-30T18:53:00+03:00

2024-12-30T18:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Общий объем военной помощи Украине со стороны США при действующем американском президенте Джо Байдене превысил 66 миллиардов долларов, сообщили в Пентагоне. "Соединенные Штаты выделили более 66 миллиардов долларов помощи в безопасности для Украины с начала администрации Байдена", - говорится в заявлении ведомства. Там уточнили, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 миллиарда долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша