США исчерпали средства, выделенные на помощь Украине в 2024 году
США полностью использовали средства, выделенные конгрессом Украине в 2024 году
© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. США выделяют Украине дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 3,4 миллиарда долларов, которая полностью исчерпывает выделенные конгрессом деньги на поддержку Киеву в 2024 году, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
"В сотрудничестве с Агентством США по международному развитию и Государственным департаментом эта помощь в размере 3,4 миллиарда долларов знаменует окончательную выплату средств, выделенных в соответствии с двухпартийным законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в 2024 году", — говорится в материале.
По ее словам, этот транш денежной помощи предоставят отдельно от перечисленного ранее кредита в рамках займа "Большой семерки" Украине на общую сумму 50 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных российских активов.
Ранее в понедельник президент США Джо Байден заявил, что Пентагон находится в процессе передачи Украине сотен тысяч артиллерийских боеприпасов.
Кроме того, глава Белого дома объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Украине. Из них 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны Североатлантического альянса в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.