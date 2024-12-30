https://ria.ru/20241230/spetsoperatsiya-1992095465.html

Спецоперация, 30 декабря: российская армия освободила Новооленовку в ДНР

Спецоперация, 30 декабря: российская армия освободила Новооленовку в ДНР - РИА Новости, 30.12.2024

Спецоперация, 30 декабря: российская армия освободила Новооленовку в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" своими решительными действиями освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике, говорится в... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T18:23:00+03:00

2024-12-30T18:23:00+03:00

2024-12-30T18:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сумы

днепропетровская область

полтавская область

сергей лебедев

джо байден

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" своими решительными действиями освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Кроме того, "Центр" и другие группировки ВС РФ, участвующие в спецоперации, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 21 контратаку. Украинские войска потеряли при этом до 1560 военнослужащих. Кроме того, они лишились четырёх танков, в том числе Leopard производства ФРГ, пяти БМП, шести бронетранспортёров, в том числе двух американских M113, четырёх бронемашин, в том числе Snatch производства Великобритании и "Козак". Также были уничтожены самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, Paladin производства США, "Богдана" и две "Гвоздики", пушка "Гиацинт-Б", четыре орудия Д-20 и восемь Д-30, двух орудий М119 американского производства, пять полевых складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия, группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах. Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 65 беспилотников самолетного типа. ВернулисьПолторы сотни российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории 30 декабря, сообщили в Минобороны РФ. Столько же пленных ВСУ были переданы взамен. Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, у них есть возможность связаться с родственниками. В дальнейшем их доставят в РФ для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, рассказали в российском ведомстве. Потеряли десять бронемашинВ отдельной сводке по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ, а также нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и штурмового батальона ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области. Кроме того, в районах 10 населённых пунктов курского приграничья и трёх в Сумской области Украины авиация и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и технику противника. За сутки российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 310 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. За всё время боевых действий на курском направлении потери противника превысили 45530 человек. Пострадали трое мирныхПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в понедельник, что украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также с сбросили с беспилотников два взрывоопасных предмета. Три человека пострадали в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство. Очередной пакетВ понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиардов долларов Киеву. Он отметил, что 1,22 миллиарда выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву. По словам президента США, Пентагон находится в процессе передачи Киеву "сотен тысяч" артиллерийских боеприпасов и тысяч ракет, причём США будут продолжать работу над усилением позиций Киева до конца срока Байдена. Как уточнил потом американский госсекретарь Энтони Блинкен, в пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, боеприпасы класса "воздух-земля", а также оборудование и боеприпасы для подрыва, средства связи, обмундирование и индивидуальное снаряжение, а также запасные части. Кроме того, как рассказал Блинкен, США в рамках нового пакета военной помощи Украине передадут оружие с армейских складов на общую сумму 1,25 миллиарда долларов, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Помогал не воевать за взяткуЗаместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ задержан на Украине по подозрению во взяточничестве, как утверждается, он брал деньги с нежелающих воевать, сообщило в понедельник Государственное бюро расследований (ГБР). По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, которые он представил РИА Новости, ударами были разрушены склад ВСУ в городе Сумы. Также он сообщил об ударах по отелю с "кем-то серьёзным" в Лозовой, рядом с пунктом временной дислокации в Днепропетровской области, и по ангару с техникой в Полтавской области.

https://ria.ru/20241230/porazhenie-1992079758.html

https://ria.ru/20241230/korrputsiya-1992076965.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

днепропетровская область

полтавская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Военнослужащие группировки "Центр" водрузили флаг России в Новооленовке ДНР Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР, военнослужащие группировки "Центр" водрузили в населенном пункте флаг России 2024-12-30T18:23 true PT0M25S

Оператор БПЛА с позывным "Печорин" о подавлении группы ВСУ в Курахово Группа ВСУ в Курахово в ДНР была вынуждена спрятаться в трансформаторной будке и в итоге была подавлена после шестичасовой атаки на многоэтажку, в которой закрепилась до этого, чтобы создавать трудности продвижению штурмовиков российской группировки "Юг", рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Печорин". На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как дрон несколько раз влетает сперва в дом, а после - и в трансформаторную будку рядом. 2024-12-30T18:23 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, сумы, днепропетровская область, полтавская область, сергей лебедев, джо байден, энтони блинкен, вооруженные силы украины