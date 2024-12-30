https://ria.ru/20241230/spetsoperatsiya-1992095465.html
Спецоперация, 30 декабря: российская армия освободила Новооленовку в ДНР
Спецоперация, 30 декабря: российская армия освободила Новооленовку в ДНР - РИА Новости, 30.12.2024
Спецоперация, 30 декабря: российская армия освободила Новооленовку в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" своими решительными действиями освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике, говорится в... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T18:23:00+03:00
2024-12-30T18:23:00+03:00
2024-12-30T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумы
днепропетровская область
полтавская область
сергей лебедев
джо байден
энтони блинкен
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" своими решительными действиями освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Кроме того, "Центр" и другие группировки ВС РФ, участвующие в спецоперации, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 21 контратаку. Украинские войска потеряли при этом до 1560 военнослужащих. Кроме того, они лишились четырёх танков, в том числе Leopard производства ФРГ, пяти БМП, шести бронетранспортёров, в том числе двух американских M113, четырёх бронемашин, в том числе Snatch производства Великобритании и "Козак". Также были уничтожены самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, Paladin производства США, "Богдана" и две "Гвоздики", пушка "Гиацинт-Б", четыре орудия Д-20 и восемь Д-30, двух орудий М119 американского производства, пять полевых складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия, группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах. Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 65 беспилотников самолетного типа. ВернулисьПолторы сотни российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории 30 декабря, сообщили в Минобороны РФ. Столько же пленных ВСУ были переданы взамен. Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, у них есть возможность связаться с родственниками. В дальнейшем их доставят в РФ для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, рассказали в российском ведомстве. Потеряли десять бронемашинВ отдельной сводке по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ, а также нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и штурмового батальона ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области. Кроме того, в районах 10 населённых пунктов курского приграничья и трёх в Сумской области Украины авиация и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и технику противника. За сутки российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 310 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. За всё время боевых действий на курском направлении потери противника превысили 45530 человек. Пострадали трое мирныхПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в понедельник, что украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также с сбросили с беспилотников два взрывоопасных предмета. Три человека пострадали в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство. Очередной пакетВ понедельник президент США Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиардов долларов Киеву. Он отметил, что 1,22 миллиарда выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву. По словам президента США, Пентагон находится в процессе передачи Киеву "сотен тысяч" артиллерийских боеприпасов и тысяч ракет, причём США будут продолжать работу над усилением позиций Киева до конца срока Байдена. Как уточнил потом американский госсекретарь Энтони Блинкен, в пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, боеприпасы класса "воздух-земля", а также оборудование и боеприпасы для подрыва, средства связи, обмундирование и индивидуальное снаряжение, а также запасные части. Кроме того, как рассказал Блинкен, США в рамках нового пакета военной помощи Украине передадут оружие с армейских складов на общую сумму 1,25 миллиарда долларов, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Помогал не воевать за взяткуЗаместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ задержан на Украине по подозрению во взяточничестве, как утверждается, он брал деньги с нежелающих воевать, сообщило в понедельник Государственное бюро расследований (ГБР). По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, которые он представил РИА Новости, ударами были разрушены склад ВСУ в городе Сумы. Также он сообщил об ударах по отелю с "кем-то серьёзным" в Лозовой, рядом с пунктом временной дислокации в Днепропетровской области, и по ангару с техникой в Полтавской области.
https://ria.ru/20241230/porazhenie-1992079758.html
https://ria.ru/20241230/korrputsiya-1992076965.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумы
днепропетровская область
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Военнослужащие группировки "Центр" водрузили флаг России в Новооленовке ДНР
Минобороны РФ опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР, военнослужащие группировки "Центр" водрузили в населенном пункте флаг России
2024-12-30T18:23
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Оператор БПЛА с позывным "Печорин" о подавлении группы ВСУ в Курахово
Группа ВСУ в Курахово в ДНР была вынуждена спрятаться в трансформаторной будке и в итоге была подавлена после шестичасовой атаки на многоэтажку, в которой закрепилась до этого, чтобы создавать трудности продвижению штурмовиков российской группировки "Юг", рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Печорин". На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как дрон несколько раз влетает сперва в дом, а после - и в трансформаторную будку рядом.
2024-12-30T18:23
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безопасность, сумы, днепропетровская область, полтавская область, сергей лебедев, джо байден, энтони блинкен, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумы, Днепропетровская область, Полтавская область, Сергей Лебедев, Джо Байден, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" своими решительными действиями освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.
Кроме того, "Центр" и другие группировки ВС РФ, участвующие в спецоперации, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также отразили 21 контратаку.
Украинские войска потеряли при этом до 1560 военнослужащих. Кроме того, они лишились четырёх танков, в том числе Leopard производства ФРГ, пяти БМП, шести бронетранспортёров, в том числе двух американских M113, четырёх бронемашин, в том числе Snatch производства Великобритании и "Козак". Также были уничтожены самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, Paladin производства США, "Богдана" и две "Гвоздики", пушка "Гиацинт-Б", четыре орудия Д-20 и восемь Д-30, двух орудий М119 американского производства, пять полевых складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия, группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 143 районах. Средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 65 беспилотников самолетного типа.
Полторы сотни российских военнослужащих были возвращены с подконтрольной Киеву территории 30 декабря, сообщили в Минобороны РФ. Столько же пленных ВСУ были переданы взамен.
Сейчас все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, у них есть возможность связаться с родственниками. В дальнейшем их доставят в РФ для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты, рассказали в российском ведомстве.
Потеряли десять бронемашин
В отдельной сводке по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области говорится, что группировка "Север" отразила пять контратак ВСУ, а также нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и штурмового батальона ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области.
Кроме того, в районах 10 населённых пунктов курского приграничья и трёх в Сумской области Украины авиация и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и технику противника.
За сутки российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 310 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. За всё время боевых действий на курском направлении потери противника превысили 45530 человек.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в понедельник, что украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров, а также с сбросили с беспилотников два взрывоопасных предмета.
Три человека пострадали в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство.
В понедельник президент США Джо Байден
объявил о выделении почти 2,5 миллиардов долларов Киеву. Он отметил, что 1,22 миллиарда выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предполагает закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву. По словам президента США, Пентагон находится в процессе передачи Киеву "сотен тысяч" артиллерийских боеприпасов и тысяч ракет, причём США будут продолжать работу над усилением позиций Киева до конца срока Байдена.
Как уточнил потом американский госсекретарь Энтони Блинкен
, в пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, боеприпасы класса "воздух-земля", а также оборудование и боеприпасы для подрыва, средства связи, обмундирование и индивидуальное снаряжение, а также запасные части.
Кроме того, как рассказал Блинкен, США в рамках нового пакета военной помощи Украине передадут оружие с армейских складов на общую сумму 1,25 миллиарда долларов, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Помогал не воевать за взятку
Заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ задержан на Украине по подозрению во взяточничестве, как утверждается, он брал деньги с нежелающих воевать, сообщило в понедельник Государственное бюро расследований (ГБР).
По данным координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева
, которые он представил РИА Новости, ударами были разрушены склад ВСУ
в городе Сумы
. Также он сообщил об ударах по отелю с "кем-то серьёзным" в Лозовой, рядом с пунктом временной дислокации в Днепропетровской области
, и по ангару с техникой в Полтавской области
.