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Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США - РИА Новости, 30.12.2024
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11:15 30.12.2024 (обновлено: 14:15 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/spetsbort-1992057322.html
Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США
Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США - РИА Новости, 30.12.2024
Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США
Российский спецборт летал в США из-за ротации дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T11:15:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский спецборт летал в США из-за ротации дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.&quot;Очередная ротация дипломатов&quot;, — сказала она.Сегодня Telegram-канал Baza написал, что "российский спецборт два дня провел в США". Со ссылкой на данные сервиса FlightRadar издание указало, что 25 декабря Ил-96 вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, оттуда на следующий день отправился в Нью-Йорк, а затем после небольшого перерыва переместился в Вашингтон. Из американской столицы российский самолет снова вылетел в Нью-Йорк 28 декабря и уже оттуда направился в Москву.
https://ria.ru/20241227/rossija-1991739573.html
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россия, сша, мария захарова, в мире
Россия, США, Мария Захарова, В мире
Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США

Захарова объяснила полет спецборта из России в США ротацией дипломатов

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский спецборт летал в США из-за ротации дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
«

"Очередная ротация дипломатов", — сказала она.

Сегодня Telegram-канал Baza написал, что "российский спецборт два дня провел в США". Со ссылкой на данные сервиса FlightRadar издание указало, что 25 декабря Ил-96 вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, оттуда на следующий день отправился в Нью-Йорк, а затем после небольшого перерыва переместился в Вашингтон.
Из американской столицы российский самолет снова вылетел в Нью-Йорк 28 декабря и уже оттуда направился в Москву.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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