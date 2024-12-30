https://ria.ru/20241230/spetsbort-1992057322.html
Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США
Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США - РИА Новости, 30.12.2024
Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США
Российский спецборт летал в США из-за ротации дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T11:15:00+03:00
2024-12-30T11:15:00+03:00
2024-12-30T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский спецборт летал в США из-за ротации дипломатов, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Очередная ротация дипломатов", — сказала она.Сегодня Telegram-канал Baza написал, что "российский спецборт два дня провел в США". Со ссылкой на данные сервиса FlightRadar издание указало, что 25 декабря Ил-96 вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, оттуда на следующий день отправился в Нью-Йорк, а затем после небольшого перерыва переместился в Вашингтон. Из американской столицы российский самолет снова вылетел в Нью-Йорк 28 декабря и уже оттуда направился в Москву.
https://ria.ru/20241227/rossija-1991739573.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, мария захарова, в мире
Россия, США, Мария Захарова, В мире
Захарова прокомментировала сообщения о полете спецборта из России в США
Захарова объяснила полет спецборта из России в США ротацией дипломатов