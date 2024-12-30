https://ria.ru/20241230/sovbez-1992054525.html
Яковенко заявил о нарастании процессов деглобализации
Яковенко заявил о нарастании процессов деглобализации - РИА Новости, 30.12.2024
Яковенко заявил о нарастании процессов деглобализации
В 2024 году мы стали свидетелями нарастания процессов деглобализации, а в грядущем году центр тяжести мировой политики будет смещаться в сторону мирового... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T10:38:00+03:00
2024-12-30T10:38:00+03:00
2024-12-30T10:38:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В 2024 году мы стали свидетелями нарастания процессов деглобализации, а в грядущем году центр тяжести мировой политики будет смещаться в сторону мирового большинства, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко. "В 2024 году мы стали свидетелями дальнейшего нарастания процессов деглобализации. Все большее значение для государств, претендующих на роль региональных лидеров, приобретали факторы достижения экономического, производственного, научного, технологического и валютно-финансового суверенитета. В 2025-м году центр тяжести внешнеполитической активности неизбежно будет смещаться в сторону мирового большинства – регионов Азии, Евразии, Африки и Латинской Америки", - сказал он.
https://ria.ru/20241230/rossija-1992051153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азия, евразия, александр яковенко, в мире
Россия, Азия, Евразия, Александр Яковенко, В мире
Яковенко заявил о нарастании процессов деглобализации
Яковенко: в 2024 году мир столкнулся с нарастанием процессов деглобализации