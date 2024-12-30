https://ria.ru/20241230/sovbez-1992054525.html

Яковенко заявил о нарастании процессов деглобализации

Яковенко заявил о нарастании процессов деглобализации - РИА Новости, 30.12.2024

Яковенко заявил о нарастании процессов деглобализации

В 2024 году мы стали свидетелями нарастания процессов деглобализации, а в грядущем году центр тяжести мировой политики будет смещаться в сторону мирового... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T10:38:00+03:00

2024-12-30T10:38:00+03:00

2024-12-30T10:38:00+03:00

россия

азия

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александр яковенко

в мире

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В 2024 году мы стали свидетелями нарастания процессов деглобализации, а в грядущем году центр тяжести мировой политики будет смещаться в сторону мирового большинства, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете безопасности РФ Александр Яковенко. "В 2024 году мы стали свидетелями дальнейшего нарастания процессов деглобализации. Все большее значение для государств, претендующих на роль региональных лидеров, приобретали факторы достижения экономического, производственного, научного, технологического и валютно-финансового суверенитета. В 2025-м году центр тяжести внешнеполитической активности неизбежно будет смещаться в сторону мирового большинства – регионов Азии, Евразии, Африки и Латинской Америки", - сказал он.

https://ria.ru/20241230/rossija-1992051153.html

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Варвара Скокшина

россия, азия, евразия, александр яковенко, в мире