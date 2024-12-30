На Украине раскрыли, как Зеленский попадет на инаугурацию Трампа
Соскин: покупка СПГ у США дает Зеленскому шанс приехать на инаугурацию Трампа
© Фото : The Presidential Office of UkraineДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Покупка ста миллионов кубометров сниженного природного газа (СПГ) у США дает Владимиру Зеленскому право посетить инаугурацию Дональда Трампа, на которую он изначально не был приглашен, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Чтобы приехать Зеленскому на инаугурацию, надо внести <…> взнос. <…> Как известно, компании западные платили там по-разному, от десяти до 12 миллионов баксов, чтобы попасть на инаугурацию к Трампу. Таким образом, этот купленный <…> кусочек сжиженного газа у соответствующей компании, там есть какая-то дельта, которая пойдет Зеленскому как его взнос от этой компании на инаугурацию", — сказал он.
Соскин отметил, что пока Зеленский будет пытаться добиться разговора с Трампом, украинцы продолжат "в окопах превращаться в пищу для разных мышей, крыс, собак".
"Такая многоходовочка", — заключил он.
В декабре ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, получила первую партию СПГ из США в размере ста миллионов кубометров газа. Груз прибыл на борту танкера-газовоза Gaslog Savannah и доставлялся через Грецию из-за ограничений на перевозку СПГ через Черное море и напрямую на Украину.
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