https://ria.ru/20241230/soskin-1992063666.html

На Украине раскрыли, как Зеленский попадет на инаугурацию Трампа

На Украине раскрыли, как Зеленский попадет на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 30.12.2024

На Украине раскрыли, как Зеленский попадет на инаугурацию Трампа

Покупка ста миллионов кубометров сниженного природного газа (СПГ) у США дает Владимиру Зеленскому право посетить инаугурацию Дональда Трампа, на которую он... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T12:34:00+03:00

2024-12-30T12:34:00+03:00

2024-12-30T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Покупка ста миллионов кубометров сниженного природного газа (СПГ) у США дает Владимиру Зеленскому право посетить инаугурацию Дональда Трампа, на которую он изначально не был приглашен, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Чтобы приехать Зеленскому на инаугурацию, надо внести <…> взнос. <…> Как известно, компании западные платили там по-разному, от десяти до 12 миллионов баксов, чтобы попасть на инаугурацию к Трампу. Таким образом, этот купленный <…> кусочек сжиженного газа у соответствующей компании, там есть какая-то дельта, которая пойдет Зеленскому как его взнос от этой компании на инаугурацию", — сказал он.Соскин отметил, что пока Зеленский будет пытаться добиться разговора с Трампом, украинцы продолжат "в окопах превращаться в пищу для разных мышей, крыс, собак"."Такая многоходовочка", — заключил он.В декабре ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, получила первую партию СПГ из США в размере ста миллионов кубометров газа. Груз прибыл на борту танкера-газовоза Gaslog Savannah и доставлялся через Грецию из-за ограничений на перевозку СПГ через Черное море и напрямую на Украину.

https://ria.ru/20241230/smi-1992049142.html

https://ria.ru/20241228/tramp-1991923256.html

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украина, сша, олег соскин, дональд трамп, владимир зеленский, дтэк