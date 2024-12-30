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На Украине раскрыли, как Зеленский попадет на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 30.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 30.12.2024 (обновлено: 14:50 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/soskin-1992063666.html
На Украине раскрыли, как Зеленский попадет на инаугурацию Трампа
На Украине раскрыли, как Зеленский попадет на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 30.12.2024
На Украине раскрыли, как Зеленский попадет на инаугурацию Трампа
Покупка ста миллионов кубометров сниженного природного газа (СПГ) у США дает Владимиру Зеленскому право посетить инаугурацию Дональда Трампа, на которую он... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:34:00+03:00
2024-12-30T14:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
олег соскин
дональд трамп
владимир зеленский
дтэк
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Покупка ста миллионов кубометров сниженного природного газа (СПГ) у США дает Владимиру Зеленскому право посетить инаугурацию Дональда Трампа, на которую он изначально не был приглашен, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Чтобы приехать Зеленскому на инаугурацию, надо внести &lt;…&gt; взнос. &lt;…&gt; Как известно, компании западные платили там по-разному, от десяти до 12 миллионов баксов, чтобы попасть на инаугурацию к Трампу. Таким образом, этот купленный &lt;…&gt; кусочек сжиженного газа у соответствующей компании, там есть какая-то дельта, которая пойдет Зеленскому как его взнос от этой компании на инаугурацию", — сказал он.Соскин отметил, что пока Зеленский будет пытаться добиться разговора с Трампом, украинцы продолжат "в окопах превращаться в пищу для разных мышей, крыс, собак"."Такая многоходовочка", — заключил он.В декабре ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, получила первую партию СПГ из США в размере ста миллионов кубометров газа. Груз прибыл на борту танкера-газовоза Gaslog Savannah и доставлялся через Грецию из-за ограничений на перевозку СПГ через Черное море и напрямую на Украину.
https://ria.ru/20241230/smi-1992049142.html
https://ria.ru/20241228/tramp-1991923256.html
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украина, сша, олег соскин, дональд трамп, владимир зеленский, дтэк
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Олег Соскин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ДТЭК
На Украине раскрыли, как Зеленский попадет на инаугурацию Трампа

Соскин: покупка СПГ у США дает Зеленскому шанс приехать на инаугурацию Трампа

© Фото : The Presidential Office of UkraineДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Покупка ста миллионов кубометров сниженного природного газа (СПГ) у США дает Владимиру Зеленскому право посетить инаугурацию Дональда Трампа, на которую он изначально не был приглашен, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Чтобы приехать Зеленскому на инаугурацию, надо внести <…> взнос. <…> Как известно, компании западные платили там по-разному, от десяти до 12 миллионов баксов, чтобы попасть на инаугурацию к Трампу. Таким образом, этот купленный <…> кусочек сжиженного газа у соответствующей компании, там есть какая-то дельта, которая пойдет Зеленскому как его взнос от этой компании на инаугурацию", — сказал он.
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Соскин отметил, что пока Зеленский будет пытаться добиться разговора с Трампом, украинцы продолжат "в окопах превращаться в пищу для разных мышей, крыс, собак".
"Такая многоходовочка", — заключил он.
В декабре ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, получила первую партию СПГ из США в размере ста миллионов кубометров газа. Груз прибыл на борту танкера-газовоза Gaslog Savannah и доставлялся через Грецию из-за ограничений на перевозку СПГ через Черное море и напрямую на Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАОлег СоскинДональд ТрампВладимир ЗеленскийДТЭК
 
 
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