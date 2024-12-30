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Украинский пленный рассказал о бригаде ВСУ, которая постоянно теряет людей
Украинский пленный рассказал о бригаде ВСУ, которая постоянно теряет людей - РИА Новости, 30.12.2024
Украинский пленный рассказал о бригаде ВСУ, которая постоянно теряет людей
Военнослужащий ВСУ Роман Величко рассказал, что перед тем, как попасть к российским войскам в плен, он был переведен в 32-ю бригаду, прославившуюся большими... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T11:46:00+03:00
2024-12-30T11:46:00+03:00
2024-12-30T11:46:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Роман Величко рассказал, что перед тем, как попасть к российским войскам в плен, он был переведен в 32-ю бригаду, прославившуюся большими потерями. "Она же каждый раз теряет людей, поэтому туда всех принимают с открытыми объятиями, инвалидов, не инвалидов", - сказал Величко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.Величко проходил службу на должности стрелка-зенитчика зенитной установки ЗУ-23. Десятого ноября его по приказу командования перевели в злополучную бригаду. Перед тем, как военнослужащий сдался в плен, его ночью вместе с сослуживцами погрузили в бронетранспортер М-113 и привезли на позиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Украинский пленный рассказал о бригаде ВСУ, которая постоянно теряет людей
Пленный рассказал, как попал в бригаду ВСУ, прославившуюся большими потерями