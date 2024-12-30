Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал о бригаде ВСУ, которая постоянно теряет людей - РИА Новости, 30.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:46 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/soldaty-1992058795.html
Украинский пленный рассказал о бригаде ВСУ, которая постоянно теряет людей
Украинский пленный рассказал о бригаде ВСУ, которая постоянно теряет людей - РИА Новости, 30.12.2024
Украинский пленный рассказал о бригаде ВСУ, которая постоянно теряет людей
Военнослужащий ВСУ Роман Величко рассказал, что перед тем, как попасть к российским войскам в плен, он был переведен в 32-ю бригаду, прославившуюся большими... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T11:46:00+03:00
2024-12-30T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_197:112:2893:1628_1920x0_80_0_0_4cc6595bc6653b090e0f8c681f77b008.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Роман Величко рассказал, что перед тем, как попасть к российским войскам в плен, он был переведен в 32-ю бригаду, прославившуюся большими потерями. &quot;Она же каждый раз теряет людей, поэтому туда всех принимают с открытыми объятиями, инвалидов, не инвалидов&quot;, - сказал Величко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.Величко проходил службу на должности стрелка-зенитчика зенитной установки ЗУ-23. Десятого ноября его по приказу командования перевели в злополучную бригаду. Перед тем, как военнослужащий сдался в плен, его ночью вместе с сослуживцами погрузили в бронетранспортер М-113 и привезли на позиции.
https://ria.ru/20241230/mwm-1992048352.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976225511_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1349f4c658b2ccd3a868abd004d433ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Украинский пленный рассказал о бригаде ВСУ, которая постоянно теряет людей

Пленный рассказал, как попал в бригаду ВСУ, прославившуюся большими потерями

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Роман Величко рассказал, что перед тем, как попасть к российским войскам в плен, он был переведен в 32-ю бригаду, прославившуюся большими потерями.
«

"Она же каждый раз теряет людей, поэтому туда всех принимают с открытыми объятиями, инвалидов, не инвалидов", - сказал Величко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Величко проходил службу на должности стрелка-зенитчика зенитной установки ЗУ-23. Десятого ноября его по приказу командования перевели в злополучную бригаду.
Перед тем, как военнослужащий сдался в плен, его ночью вместе с сослуживцами погрузили в бронетранспортер М-113 и привезли на позиции.
Посетители осматривают выставку Сила V правде — гордость и победа на площади Пименова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
В США забили тревогу из-за танков Abrams, захваченных на Украине
Вчера, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала