https://ria.ru/20241230/soldaty-1992058795.html

Украинский пленный рассказал о бригаде ВСУ, которая постоянно теряет людей

Украинский пленный рассказал о бригаде ВСУ, которая постоянно теряет людей - РИА Новости, 30.12.2024

Украинский пленный рассказал о бригаде ВСУ, которая постоянно теряет людей

Военнослужащий ВСУ Роман Величко рассказал, что перед тем, как попасть к российским войскам в плен, он был переведен в 32-ю бригаду, прославившуюся большими... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T11:46:00+03:00

2024-12-30T11:46:00+03:00

2024-12-30T11:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Роман Величко рассказал, что перед тем, как попасть к российским войскам в плен, он был переведен в 32-ю бригаду, прославившуюся большими потерями. "Она же каждый раз теряет людей, поэтому туда всех принимают с открытыми объятиями, инвалидов, не инвалидов", - сказал Величко в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.Величко проходил службу на должности стрелка-зенитчика зенитной установки ЗУ-23. Десятого ноября его по приказу командования перевели в злополучную бригаду. Перед тем, как военнослужащий сдался в плен, его ночью вместе с сослуживцами погрузили в бронетранспортер М-113 и привезли на позиции.

https://ria.ru/20241230/mwm-1992048352.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина