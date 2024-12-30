https://ria.ru/20241230/smi-1992085668.html

На Украине в четыре раза поднимут тарифы на транспортировку газа

На Украине в четыре раза поднимут тарифы на транспортировку газа - РИА Новости, 30.12.2024

На Украине в четыре раза поднимут тарифы на транспортировку газа

Тарифы на транспортировку газа для украинцев вырастут в четыре раза с 1 января 2025 года из-за предстоящего прекращения транзита российского голубого топлива,... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T16:52:00+03:00

2024-12-30T16:52:00+03:00

2024-12-30T23:25:00+03:00

экономика

жкх

украина

россия

европа

денис шмыгаль

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156310/68/1563106817_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_843345f33da1aa0d668aab5f8aad8182.jpg

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Тарифы на транспортировку газа для украинцев вырастут в четыре раза с 1 января 2025 года из-за предстоящего прекращения транзита российского голубого топлива, сообщило агентство УНИАН. "Нацкомиссия по регулированию энергетики утвердила повышение тарифов на заседании 30 декабря, связав это с прекращением транзита российского газа", — говорится в сообщении.Федерация работодателей Украины ранее заявляла, что необоснованное повышение тарифа на транспортировку голубого топлива в стране станет губительным для экономики. Как отметил генеральный директор Оператора газотранспортных систем (ГТС) Украины Дмитрий Липпа, повышение цен вынужденное. Он пояснил, что в этом году 85 процентов дохода получили от транспортировки российского газа. "То есть 15 процентов — это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает поднятия тарифа", — пояснил Липпа. Украинский премьер Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщал, что Украина намерена прекратить транзит газа из России в Европу в 8:00 мск 1 января 2025 года. Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.

https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990252041.html

https://ria.ru/20241227/spg-1991763777.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, жкх, украина, россия, европа, денис шмыгаль, владимир зеленский