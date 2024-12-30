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На Украине в четыре раза поднимут тарифы на транспортировку газа - РИА Новости, 30.12.2024
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16:52 30.12.2024 (обновлено: 23:25 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/smi-1992085668.html
На Украине в четыре раза поднимут тарифы на транспортировку газа
На Украине в четыре раза поднимут тарифы на транспортировку газа - РИА Новости, 30.12.2024
На Украине в четыре раза поднимут тарифы на транспортировку газа
Тарифы на транспортировку газа для украинцев вырастут в четыре раза с 1 января 2025 года из-за предстоящего прекращения транзита российского голубого топлива,... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:52:00+03:00
2024-12-30T23:25:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Тарифы на транспортировку газа для украинцев вырастут в четыре раза с 1 января 2025 года из-за предстоящего прекращения транзита российского голубого топлива, сообщило агентство УНИАН. &quot;Нацкомиссия по регулированию энергетики утвердила повышение тарифов на заседании 30 декабря, связав это с прекращением транзита российского газа&quot;, — говорится в сообщении.Федерация работодателей Украины ранее заявляла, что необоснованное повышение тарифа на транспортировку голубого топлива в стране станет губительным для экономики. Как отметил генеральный директор Оператора газотранспортных систем (ГТС) Украины Дмитрий Липпа, повышение цен вынужденное. Он пояснил, что в этом году 85 процентов дохода получили от транспортировки российского газа. "То есть 15 процентов — это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает поднятия тарифа", — пояснил Липпа. Украинский премьер Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщал, что Украина намерена прекратить транзит газа из России в Европу в 8:00 мск 1 января 2025 года. Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
https://ria.ru/20241219/zelenskiy-1990252041.html
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экономика, жкх, украина, россия, европа, денис шмыгаль, владимир зеленский
Экономика, ЖКХ, Украина, Россия, Европа, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский
На Украине в четыре раза поднимут тарифы на транспортировку газа

В 2025 году тарифы на транспортировку газа для украинцев вырастут в четыре раза

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Газораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Тарифы на транспортировку газа для украинцев вырастут в четыре раза с 1 января 2025 года из-за предстоящего прекращения транзита российского голубого топлива, сообщило агентство УНИАН.
«

"Нацкомиссия по регулированию энергетики утвердила повышение тарифов на заседании 30 декабря, связав это с прекращением транзита российского газа", — говорится в сообщении.

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Федерация работодателей Украины ранее заявляла, что необоснованное повышение тарифа на транспортировку голубого топлива в стране станет губительным для экономики.
Как отметил генеральный директор Оператора газотранспортных систем (ГТС) Украины Дмитрий Липпа, повышение цен вынужденное. Он пояснил, что в этом году 85 процентов дохода получили от транспортировки российского газа.
"То есть 15 процентов — это то, что остается нам от внутренних заказчиков. Для полной компенсации не хватает поднятия тарифа", — пояснил Липпа.
Украинский премьер Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщал, что Украина намерена прекратить транзит газа из России в Европу в 8:00 мск 1 января 2025 года.
Действующий пятилетний договор о транзите российского голубого топлива в Европу через постсоветскую республику истекает 31 декабря. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
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