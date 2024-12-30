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Эксперт рассказал, почему нельзя покупать смартфоны "с рук" - РИА Новости, 30.12.2024
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15:54 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/smartfon-1992080137.html
Эксперт рассказал, почему нельзя покупать смартфоны "с рук"
Эксперт рассказал, почему нельзя покупать смартфоны "с рук" - РИА Новости, 30.12.2024
Эксперт рассказал, почему нельзя покупать смартфоны "с рук"
Россияне, пытаясь сэкономить на новогоднем подарке, иногда покупают телефоны "с рук", однако такое устройство может быть заражено вредоносными программами,... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T15:54:00+03:00
2024-12-30T15:54:00+03:00
общество
технологии
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне, пытаясь сэкономить на новогоднем подарке, иногда покупают телефоны "с рук", однако такое устройство может быть заражено вредоносными программами, которые передают личные данные злоумышленникам, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков. "Попытка сэкономить на новогоднем подарке и приобрести б/у смартфон может обернуться серьезными рисками для покупателей... На б/у смартфонах могут быть установлены вредоносные программы, которые перехватывают личные данные и передают их злоумышленникам. Часто такие вирусы маскируются под обычные приложения, и выявить их непросто, поэтому необходимо сбросить смартфон до базовых настроек и переустановить все приложения из проверенных источников, например, из RuStore", - сказал Шарков. Эксперт предостерег - праздничный ажиотаж часто становится благодатной почвой для мошенников, которые продают подержанные устройства с вирусами или скрытыми дефектами. Так, недобросовестные продавцы могут замаскировать технические проблемы и предложить телефон по завышенной цене. Другой вариант - мошенники подменят устройство при получении. То есть выставят в объявлении фотографии оригинального смартфона, а при передаче заменят на подделку. Пользователи также рискуют купить китайские реплики, которые внешне похожи на оригинальные модели, но значительно уступают в качестве и безопасности. "Перед покупкой необходимо тщательно проверять устройство: включить его, протестировать основные функции - звонки, камеру, интернет. Если они не работают, то лучше отказаться от такой покупки", - советует Шарков. Кроме этого, в процессе покупки есть риск попасть на фишинговые ссылки, которые мошенники могут прислать для оплаты или доставки. Если перейти по этой ссылке и ввести данные, то вся информация попадет к злоумышленникам. "Помимо фишинга, на неофициальных площадках есть риск после перевода средств не получить устройство. Продавец может настаивать на предоплате через перевод на личную карту, а после получения средств перестать выходить на связь", - подчеркнул эксперт. Шарков посоветовал перед покупкой б/у смартфона изучить его внешний вид, проверить информацию об устройстве в настройках, а также пролистать меню приложений. Нужно обращать внимание на то, выполнен ли сброс до заводских настроек.
https://ria.ru/20241009/iphone-1977082596.html
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общество, технологии, новый год
Общество, Технологии, Новый год
Эксперт рассказал, почему нельзя покупать смартфоны "с рук"

Эксперт Шарков: б/у смартфоны могут быть заражены вредоносными программами

© Depositphotos.com / Im_YanisСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Depositphotos.com / Im_Yanis
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне, пытаясь сэкономить на новогоднем подарке, иногда покупают телефоны "с рук", однако такое устройство может быть заражено вредоносными программами, которые передают личные данные злоумышленникам, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков.
«
"Попытка сэкономить на новогоднем подарке и приобрести б/у смартфон может обернуться серьезными рисками для покупателей... На б/у смартфонах могут быть установлены вредоносные программы, которые перехватывают личные данные и передают их злоумышленникам. Часто такие вирусы маскируются под обычные приложения, и выявить их непросто, поэтому необходимо сбросить смартфон до базовых настроек и переустановить все приложения из проверенных источников, например, из RuStore", - сказал Шарков.
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Эксперт предостерег - праздничный ажиотаж часто становится благодатной почвой для мошенников, которые продают подержанные устройства с вирусами или скрытыми дефектами. Так, недобросовестные продавцы могут замаскировать технические проблемы и предложить телефон по завышенной цене. Другой вариант - мошенники подменят устройство при получении. То есть выставят в объявлении фотографии оригинального смартфона, а при передаче заменят на подделку.
Пользователи также рискуют купить китайские реплики, которые внешне похожи на оригинальные модели, но значительно уступают в качестве и безопасности. "Перед покупкой необходимо тщательно проверять устройство: включить его, протестировать основные функции - звонки, камеру, интернет. Если они не работают, то лучше отказаться от такой покупки", - советует Шарков.
Кроме этого, в процессе покупки есть риск попасть на фишинговые ссылки, которые мошенники могут прислать для оплаты или доставки. Если перейти по этой ссылке и ввести данные, то вся информация попадет к злоумышленникам. "Помимо фишинга, на неофициальных площадках есть риск после перевода средств не получить устройство. Продавец может настаивать на предоплате через перевод на личную карту, а после получения средств перестать выходить на связь", - подчеркнул эксперт.
Шарков посоветовал перед покупкой б/у смартфона изучить его внешний вид, проверить информацию об устройстве в настройках, а также пролистать меню приложений. Нужно обращать внимание на то, выполнен ли сброс до заводских настроек.
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