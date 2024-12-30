https://ria.ru/20241230/smartfon-1992080137.html

Эксперт рассказал, почему нельзя покупать смартфоны "с рук"

Эксперт рассказал, почему нельзя покупать смартфоны "с рук" - РИА Новости, 30.12.2024

Эксперт рассказал, почему нельзя покупать смартфоны "с рук"

Россияне, пытаясь сэкономить на новогоднем подарке, иногда покупают телефоны "с рук", однако такое устройство может быть заражено вредоносными программами,... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T15:54:00+03:00

2024-12-30T15:54:00+03:00

2024-12-30T15:54:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россияне, пытаясь сэкономить на новогоднем подарке, иногда покупают телефоны "с рук", однако такое устройство может быть заражено вредоносными программами, которые передают личные данные злоумышленникам, рассказал РИА Новости ведущий менеджер продукта RuStore Иван Шарков. "Попытка сэкономить на новогоднем подарке и приобрести б/у смартфон может обернуться серьезными рисками для покупателей... На б/у смартфонах могут быть установлены вредоносные программы, которые перехватывают личные данные и передают их злоумышленникам. Часто такие вирусы маскируются под обычные приложения, и выявить их непросто, поэтому необходимо сбросить смартфон до базовых настроек и переустановить все приложения из проверенных источников, например, из RuStore", - сказал Шарков. Эксперт предостерег - праздничный ажиотаж часто становится благодатной почвой для мошенников, которые продают подержанные устройства с вирусами или скрытыми дефектами. Так, недобросовестные продавцы могут замаскировать технические проблемы и предложить телефон по завышенной цене. Другой вариант - мошенники подменят устройство при получении. То есть выставят в объявлении фотографии оригинального смартфона, а при передаче заменят на подделку. Пользователи также рискуют купить китайские реплики, которые внешне похожи на оригинальные модели, но значительно уступают в качестве и безопасности. "Перед покупкой необходимо тщательно проверять устройство: включить его, протестировать основные функции - звонки, камеру, интернет. Если они не работают, то лучше отказаться от такой покупки", - советует Шарков. Кроме этого, в процессе покупки есть риск попасть на фишинговые ссылки, которые мошенники могут прислать для оплаты или доставки. Если перейти по этой ссылке и ввести данные, то вся информация попадет к злоумышленникам. "Помимо фишинга, на неофициальных площадках есть риск после перевода средств не получить устройство. Продавец может настаивать на предоплате через перевод на личную карту, а после получения средств перестать выходить на связь", - подчеркнул эксперт. Шарков посоветовал перед покупкой б/у смартфона изучить его внешний вид, проверить информацию об устройстве в настройках, а также пролистать меню приложений. Нужно обращать внимание на то, выполнен ли сброс до заводских настроек.

https://ria.ru/20241009/iphone-1977082596.html

https://ria.ru/20241129/ok-1986306201.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, новый год