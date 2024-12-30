https://ria.ru/20241230/sk-1992081276.html

СК завел дело на украинских военных, атаковавших автомобиль с детьми

СК завел дело на украинских военных, атаковавших автомобиль с детьми - РИА Новости, 30.12.2024

СК завел дело на украинских военных, атаковавших автомобиль с детьми

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских военных, атаковавших гражданский автомобиль с детьми в Курской области, сообщается в... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T16:09:00+03:00

2024-12-30T16:09:00+03:00

2024-12-30T16:09:00+03:00

происшествия

курская область

россия

суджа

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских военных, атаковавших гражданский автомобиль с детьми в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 6 августа боевики ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством в городе Суджа Курской области, совершили атаку на гражданский автомобиль, в котором находились мирные жители, в том числе дети 2014 и 2015 годов рождения. В результате указанных преступных действий ранение получили несовершеннолетние, а также водитель автомобиля. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241114/bespilotnik-1983713505.html

курская область

россия

суджа

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происшествия, курская область, россия, суджа, следственный комитет россии (ск рф)