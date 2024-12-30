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СК завел дело на украинских военных, атаковавших автомобиль с детьми - РИА Новости, 30.12.2024
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16:09 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/sk-1992081276.html
СК завел дело на украинских военных, атаковавших автомобиль с детьми
СК завел дело на украинских военных, атаковавших автомобиль с детьми - РИА Новости, 30.12.2024
СК завел дело на украинских военных, атаковавших автомобиль с детьми
Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских военных, атаковавших гражданский автомобиль с детьми в Курской области, сообщается в... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T16:09:00+03:00
2024-12-30T16:09:00+03:00
происшествия
курская область
россия
суджа
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских военных, атаковавших гражданский автомобиль с детьми в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 6 августа боевики ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством в городе Суджа Курской области, совершили атаку на гражданский автомобиль, в котором находились мирные жители, в том числе дети 2014 и 2015 годов рождения. В результате указанных преступных действий ранение получили несовершеннолетние, а также водитель автомобиля. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - добавляется в сообщении.
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происшествия, курская область, россия, суджа, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Россия, Суджа, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело на украинских военных, атаковавших автомобиль с детьми

СК возбудил дело после атаки солдат ВСУ на автомобиль с детьми под Курском

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских военных, атаковавших гражданский автомобиль с детьми в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, совершивших террористический акт против мирного населения Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 6 августа боевики ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, снаряженный взрывным устройством в городе Суджа Курской области, совершили атаку на гражданский автомобиль, в котором находились мирные жители, в том числе дети 2014 и 2015 годов рождения. В результате указанных преступных действий ранение получили несовершеннолетние, а также водитель автомобиля.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияКурская областьРоссияСуджаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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