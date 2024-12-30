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Луганская школьница обратилась к российским военным - РИА Новости, 30.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:06 30.12.2024 (обновлено: 08:12 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/shkolnitsa-1992044928.html
Луганская школьница обратилась к российским военным
Луганская школьница обратилась к российским военным - РИА Новости, 30.12.2024
Луганская школьница обратилась к российским военным
Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", в преддверии Нового года обратилась к российским бойцам, выполняющим... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T08:06:00+03:00
2024-12-30T08:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
фаина савенкова
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", в преддверии Нового года обратилась к российским бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации. Фаине Савенковой 16 лет, она - молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе. "Скоро Новый год и Рождество Христово. Вот уже 11-й год я загадываю желание об окончании войны. О нашей победе. Сегодня я бы хотела поздравить не только моих друзей. Я бы хотела поздравить солдат, офицеров, генералов, которые находятся на передовой и не дают нам почувствовать, что такое война. Я знаю, что многие из них хотели бы быть сейчас со своими семьями, но, несмотря ни на что, они защищают нас и освобождают наши территории от украинских нацистов. Спасибо вам за это", - говорится в обращении школьницы, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Савенкова также поздравила сотрудников российских спецслужб, которые "ловят предателей и диверсантов и, как и их предки, охраняют покой в стране", а также волонтеров, которые отдают последнее для победы России. "Я хочу поздравить журналистов всех изданий России. Я благодарю вас за то, что, несмотря на опасность, вы всегда на линии фронта и ведёте нас к победе… Я хочу поздравить обычных мирных жителей, которые узнали, что такое война. Кто в 2014, кто в 2022, а кто узнает сейчас. Ваша стойкость сплачивает всю нашу большую страну", - подчеркнула школьница. Савенкова поздравила всех с Новым годом и выразила уверенность в победе. "С Новым годом и Рождеством Христовым. Мы обязательно победим, потому что мы — народ-победитель и с нами Бог!" - заключила луганчанка.
https://ria.ru/20241229/shahtersk-1991982284.html
https://ria.ru/20240927/shkolnitsa-1974973450.html
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россия, фаина савенкова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Фаина Савенкова
Луганская школьница обратилась к российским военным

Попавшая в базу "Миротворца" школьница Савенкова обратилась к российским военным

© РИА НовостиФаина Савенкова
Фаина Савенкова - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости
Фаина Савенкова. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 дек - РИА Новости. Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая ранее в базу украинского сайта "Миротворец", в преддверии Нового года обратилась к российским бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации.
Фаине Савенковой 16 лет, она - молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
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"Скоро Новый год и Рождество Христово. Вот уже 11-й год я загадываю желание об окончании войны. О нашей победе. Сегодня я бы хотела поздравить не только моих друзей. Я бы хотела поздравить солдат, офицеров, генералов, которые находятся на передовой и не дают нам почувствовать, что такое война. Я знаю, что многие из них хотели бы быть сейчас со своими семьями, но, несмотря ни на что, они защищают нас и освобождают наши территории от украинских нацистов. Спасибо вам за это", - говорится в обращении школьницы, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Савенкова также поздравила сотрудников российских спецслужб, которые "ловят предателей и диверсантов и, как и их предки, охраняют покой в стране", а также волонтеров, которые отдают последнее для победы России.
"Я хочу поздравить журналистов всех изданий России. Я благодарю вас за то, что, несмотря на опасность, вы всегда на линии фронта и ведёте нас к победе… Я хочу поздравить обычных мирных жителей, которые узнали, что такое война. Кто в 2014, кто в 2022, а кто узнает сейчас. Ваша стойкость сплачивает всю нашу большую страну", - подчеркнула школьница.
Савенкова поздравила всех с Новым годом и выразила уверенность в победе.
"С Новым годом и Рождеством Христовым. Мы обязательно победим, потому что мы — народ-победитель и с нами Бог!" - заключила луганчанка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияФаина Савенкова
 
 
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